放寬政黨可推薦非黨員　藍委批鼓勵借牌上市

李進勇。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月23日電（記者 倪鴻祥）“立法院”內政委員會今天上午安排“中選會主委”李進勇報告2020大選準備情形，中國國民黨“立委”黃昭順批評民進黨籍李進勇一上任就將公投與大選脫勾，同意政黨推薦人選可以不是該黨黨員，形同借牌上市，諷刺李是“助選會主委”。



在政黨推薦人選可以不是該黨黨員的情況下，符合2020大選推薦資格的親民黨、時代力量皆可推薦非該黨人士參加大選。



李進勇否認自己是“助選會主委”，指大選與公投是改為“得”合併舉行。依選罷法規定，政黨推薦沒明文規定一定要所屬政黨才可以。



“中選會主委”李進勇上午到“立法院”內政委員會進行業務報告，針對2020大選準備情形進行說明並備質詢。



國民黨“立委”黃昭順一上台質詢就批評李進勇是“助選會主委”，因為李一上任“中選會”，為2020大選當蔡英文的助選員，把公投與大選脫勾；其次外傳有些人想藉大選借政黨的牌上市，這樣合法嗎？



李進勇表示，依據選罷法規定，可以推薦“總統”、副“總統”人選的政黨，政治推薦的人選沒有明文規定一定要是該政黨黨員，至於是否合法，“中選會”只是根據選罷法執行，不予置評。



他指出，根據去年選舉的亂象，“行政院”修改內容，並非將公投與大選完全切割，而是把原規定“應”一併舉行改為“得”一併舉行。



李進勇說，去年公投綁大選後提出的檢討項目很多，其中一項是希望將一個投票所1500人投票的規定投降為1200人，如果因為特殊原因，無法將1500人分出去、沒法增設投開票所時，也要提出應變具體因應措施，希望讓投票情況更順暢。



另外，黃昭順也質疑民進黨絕不會把不在籍投票列入規範，李進勇說，這需以法律定之，只要通過這個法律就會依法執行。