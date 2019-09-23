北京市台聯舉辦第六屆在京台生喜樂匯活動

為參加活動的在京台生過生日。 中評社北京9月24日電／9月20日，北京市台聯組織第六屆“2019年‘京華情•學子夢‘在京台生喜樂匯“活動，邀請來自北京大學、清華大學、中國人民大學、北京航空航天大學等十餘所高校的80餘名新入學台生和港澳台辦老師、在京台籍大學生及大陸志願者學生參加此次活動。



為期兩天的活動中，各高校台生們參觀了擁有百年歷史的台灣會館，感受台灣學子在京求學的崢嶸歲月；赴南海子濕地公園進行戶外拓展活動，建立聯繫並逐漸敞開心扉；深入北京老字號——伊利北冰洋工廠進行DIY體驗，在蛋糕製作過程中培養團隊協作意識；參加聯歡晚會展示才藝特長，在歡樂氣氛中拉近距離，豐富多彩的活動增進了台生們的情感認同，提升了彼此的心靈契合度。



本屆活動選址大興區，以期通過認知北京悠久的歷史文化、人文風貌的同時，進一步了解近年來北京在京津冀協同發展、北京冬奧會籌備、“三城一區”建設等方面取得的重大成果，讓新入學台生進一步感受祖國大陸的經濟社會發展和中華傳統文化的博大精深。



活動在繼承和發揚傳統的基礎上，還邀請了市台聯青年名譽理事以及大陸籍志願者與台生們共同交流，深化“兩岸一家親”的活動主題，務實搭建兩岸青年交流交往的平台。同行的路程中，大家不斷聊著彼此的近況和對未來的展望，敞開心扉分享快樂，以期成為在京求學乃至未來人生路程中重要的人。



“通過這樣的交流能夠認識很多新的台灣朋友，今年加入了許多新面孔，依舊不變的是台灣學生的熱情。在互相交流中能夠讓初到京城的同學盡快熟悉適應北京的生活。”來參加活動的高校台生代表如是說。



據悉，“京華情•學子夢”在京台生喜樂匯是北京市台聯面向台灣青年的傳統品牌活動，自2014年創立以來，已連續舉辦了六屆，累計邀請在京台生600餘人次參加活動，涵蓋北京大學，清華大學，中國人民大學，中央民族大學，北京理工大學，中央音樂學院，中國音樂學院，北京中醫藥大學、北京體育大學，對外經貿大學等二十餘所在京高等院校。通過交流互動了解台生所思所想，讓台生感受到家的溫暖，從而增強台生在京的歸屬感，為在京台灣大學生更快更好地融入北京提供了便利。其豐富新穎的活動內容在北京高校和台生群體中頗具口碑，擁有廣泛的知名度。（北京市台聯供稿）