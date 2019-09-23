林建岳警告：美推“港人權法”互傷

貿發局早前在美國洛杉磯舉行“邁向亞洲 首選香港”活動。林建岳（左）與方舜文在當地接受訪問。香港文匯報 中評社香港9月23日電／中美貿易戰仍未解決之際，外界關注美國若通過《香港人權及民主法案》，將影響本港獨立關稅區地位。貿發局主席林建岳在美國洛杉磯接受訪問時表示，就算有關法案獲得通過、甚至失去美國客戶，“香港都不會死，但一定會傷”，而除了香港受傷外，美國投資亦會受損，因此並不希望事件會發生。貿發局總裁方舜文指，有美國國會議員透露，香港是美國與亞洲做生意的最好落腳點，不支持貿易戰。



香港文匯報報道，中美貿易爭拗未停，香港難以置身事外，外界思慮貿易戰，抑或美國通過《香港人權及民主法案》對香港帶來的潛在影響哪個較大？林建岳則認為是兩件事，需分開討論，因此不能夠作比較。不過他強調香港在“一國兩制”下，原本就享有相對“獨立”的好處，因此認為大家不應破壞“一國兩制”。



美部分議員不支持貿戰



貿發局總裁方舜文透露，早前在港接待4位來自美國西岸的國會議員，引述他們指並不支持貿易戰，因為貿易戰對所有人都沒有好處，同時十分希望與亞洲做生意，認為雙方合作已久，香港亦順理成章成為最好的落腳點，雖然貿易戰持續，不過因應內地市場仍十分龐大，加上希望拓展東盟市場，她相信香港將是開拓兩邊市場的首選地。



貿發局本月19日至20日在美國洛杉磯舉行“邁向亞洲 首選香港”活動，旨在向當地投資者推廣香港，同時安排了340場商貿配對會議。不時與美商接觸的方舜文表示，美國認為香港是一個重點市場，期望通過香港開拓亞洲市場，當中並不只限於內地，還有增長快的東盟市場，因為香港與東盟的《自由貿易協定》已於6月生效，因此對於美國企業而言，香港甚具吸引力。



林建岳則認為，不少外商十分關注大灣區發展前景，包括如何可以透過香港進入大灣區發展及經過香港進入大灣區發展有沒有稅務優惠等。他透露，早前與美國商界接觸時，尤其關注貿易戰之下稅務問題，而雖然本港社會事件導致近期當地不少會議取消，不過相信不會構成長遠影響，又以5年前“佔中”為例，認為事件過後市場向好發展，不過目前則難以斷定香港社會事件何時完結。



本港獨特優勢難以取代



林建岳坦言，香港在內外因素夾擊下，生意難免受影響，不過亦因此需要對外加強推廣香港發展潛力，因為外資來香港不只可以發展香港業務，更加可以開拓大灣區及東盟市場等。問到會否有投資者流向其他城市，如新加坡等，他承認的確有所影響，不過由於香港有獨特優勢，如進入大灣區市場及金融市場優勢等，加上國家在大灣區及“一帶一路”項目投資上給予香港很多優惠條件。



另外，有報道指國資委擬要求央企加大對本港投資，同時要加強決策權，林建岳回應時指，不少外界都質疑國資委派央企來港是冀取代香港企業，他反而認為國資委其實希望與香港企業一起合作，一起在“一帶一路”項目上尋找機會，及開放內地市場予香港參與。因為他相信本港在金融市場、人才、法律及資金流上的優勢都是難以取代，反映國資委看好香港市場，才希望更加利用香港與央企有更多合作機會。他亦坦言未聞國資委要求央企投資時需加強決策權，認為商討一項投資未必會討論到細至股權分佈事宜，亦不可能要求一定控股。