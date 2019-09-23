接“國安局長”為照顧兒子？邱國正：不合邏輯

台“國安局長”邱國正。（中評社 洪德諭攝） 財政委員會針對私菸案，邀請“國安局長”邱國正今天出席進行專題報告並備詢。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）蔡英文7月進行“自由民主永續之旅”出訪台灣邦交國，不過爆出相關人員利用職務之便進行香菸走私事件。23日“立法院”財政委員會針對此事邀請相關官員進行專題報告，並備質詢。為整飭特勤紀律接任“國安局長”的邱國正，被黑函攻擊接任是為了照顧在“國安局”內任職的兒子上尉邱晃年。邱國正受訪時表示，凡事要有邏輯，沒聽過兒子在哪邊工作去追他的，且現在局裡有更多眼睛，看有無任何不法的事情做出來。



針對私菸案，“立法院”財政委員會邀請“財政部”部長蘇建榮、金融監督管理委員會主任委員顧立雄、“總統府”秘書帳陳菊、“國家安全”局局長邱國正、“法務部調查局”局長呂文忠及“交通部”部長林佳龍率中華航空股份有限公司董事長謝世謙、華膳空廚股份有限公司董事長葉菊蘭等率相關單位就“108年7月“總統”專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為”進行專題報告，並備質詢。但陳菊、葉菊蘭未出席。



為整飭私菸案，邱國正接任“國安局長”，不過被黑函攻擊是為了照顧在“國安局”內兒子邱晃年。邱國正表示，凡事要有邏輯，只聽過父親在哪裡工作，兒子去他公司服務，沒聽過兒子哪邊工作去追他的，這不成邏輯。且現在局裡更多眼睛，看有無任何不法的事情做出來。



談到私菸案的進度，邱國正表示，局裡面的調查已告一段落，未來檢調往哪裡追會密切配合。



至於外界認為這起私菸案，“總統府”、華航等懲處輕輕帶過，只有“國安局”下重手。邱國正回答，“國安局”他在負責會概括承受，若有不滿都可以長談，但目前沒有哪個人單獨找他。是否對自己弟兄不公平？他把自己責任範圍做好，其他部會、個人不抱有意見。