牛春茹：爭取新住民　國民黨要更靈活與積極

牛春茹。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月23日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市黨部新住民委員會主任委員牛春茹接受中評社訪問表示，全台新住民人數達到54萬人，大約九成是挺國民黨或是泛藍，桃園新住民當然挺國民黨2020參選人韓國瑜，但也必須面對執政的民進黨，利用國家資源拉攏越配等新住民，加上泛藍或其他小黨，也會爭取新住民的政黨票，甚至有陸配也跳出來參選“立委”，國民黨不能停留“大架構”的組織戰，必須由“點”到“線”到“面”的作戰，爭取新住民作法，還要更靈活與積極。



距2020大選僅百余天，全台藍營挺韓後援會相繼成立，桃園市新住民挺韓後援會在桃園市黨部、桃園市議會邱奕勝議長的支持下，9月21日正式籌組完成，由桃園市黨部“新住民委員會”為基本組織架構，主委牛春茹擔任召集人，並同時發起桃園市新住民百人入黨活動，以實際行動表達對韓國瑜支持，臉書粉絲團也設立完成，二天吸引近千人加入，授證儀式將與桃園市各社團挺韓後援會一併舉辦。



本身也是國民黨黃復興黨部委員的牛春茹指出，2016年大選就獲聘擔任新移民召集人，2020大選更義不容辭的，她說市黨部新住民委員會委員，來自桃園市13個區，在2018年桃園三合一選舉就發揮作用，現在挺韓後援會的成立，是進一步強化丶發揮其功能性，更希望全台新住民團體，集中力量支持韓國瑜，讓2020藍天再現。



她說，全台新住民人數達到54萬人，大約九成是挺國民黨或是泛藍，也是力助國民黨重返執政，不可或缺的一股力量，問題是，國民黨還是有些地方做得不夠好，加上泛藍陣營或小黨也積極爭取新住民的認同與支持，少部分選票必然流失，尤其政黨票，不全然都是歸國民黨。



牛春茹告訴中評社，陸配到目前為止，已經有三人跳出來要參選“立法委員”，分別在金門、新北與台北各有人參選，自然成為新黨、親民黨或泛藍陣營及小黨，積極爭取的對象，國民黨確實從“大架構”進行組織戰，好比中央黨部成立新住民工作委員會，理論上各縣市黨部也應該同步成立，到目前只有四縣市地方黨部跟進，自然在挺韓的組織動員上，無法從“點”到“面”進而擴大成“面”的力量，新住民團體挺韓國瑜氣勢就弱了些。



她指出，執政的民進黨，掌握行政資源，積極拉攏新住民，尤其對於越配所下的功夫，令人驚訝，做法比國民黨更積極更有效，還安排新住民跟“行政院長”蘇貞昌座談，接著就看到釋出大利多，這些都是國民黨打贏“總統”與“立委”選戰要嚴肅面對。



媒體報道，2014年成立的中國生產黨，9月19日在台中市潭子區本願山召開中常會暨“立委”參選人記者會，公布盧月香參選金門縣“立委”、黨員賀樺參選新北市第四選舉區（新莊區）“立委”，盧月香為中國生產黨主席，她也是陸配。