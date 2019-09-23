私菸案高層避責？林佳龍：證據到哪責任到哪

台“交通部長”林佳龍接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）蔡英文7月出訪爆出“國安”人員利用職務之便走私香菸。“立法院”財政委員會23日邀請相關官員進行專案報告並備詢。藍委不滿“交通部”提出的報告僅3頁，提出抨擊。“交通部長”林佳龍表示，“交通部”角色是督導華航，跟華航、華膳加起來是3份報告，有10頁。至於懲處僅“國安局”下重手？林佳龍回答，證據到哪，責任就到哪。



針對私菸案，“立法院”財政委員會邀請“財政部”部長蘇建榮、金融監督管理委員會主任委員顧立雄、“總統府”秘書長陳菊、“國家安全”局”局長邱國正、“法務部調查局”局長呂文忠及“交通部”部長林佳龍率中華航空股份有限公司董事長謝世謙、華膳空廚股份有限公司董事長葉菊蘭等率相關單位就2019年7月“總統”專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為”進行專題報告，並備質詢。



但今天陳菊和葉菊蘭都缺席，會中藍委砲聲隆隆。



在這次專題報告中，“財政部”的報告有6頁、“國安局”6頁，“總統府”也有4頁，但“交通部”僅3頁，被認為報告不完整，林佳龍解釋，“交通部”最主要角色是督導華航，“交通部”加華航、華膳是3份報告，加起來有10頁。



對於這起案件，林佳龍表示，華航有啟動內部行政調查也有調職，台北地檢署 也已經偵結起訴，關於社會大眾關心的資訊，希望華航能夠持續公開透明對外界說明。



由於外界認為這起案件僅“國安局”下重手，其他部會僅輕輕帶過，林佳龍解釋，證據到哪責任到哪，且已進行司法調查，司法調查是最有權威、最有公信力，華航採取調職、懲處，也與證據到哪責任到哪責任一致。