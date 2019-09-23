雄二E飛彈射程達北京？嚴德發：不方便說明

嚴德發。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”賴士葆今天在“立法院”質詢提到，根據《紐約時報》報道，雄二E等飛彈實力射程可以到北京？“國防部長”嚴德發表示，我們有能力反制，但是打到什麼位置，他不方便說明。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查“行政院”函請審議“新式戰機採購特別條例草案”案。“國防部”報告指出，編列新式戰機採購所需經費上限為新台幣2500億元特別預算，逐年籌獲高性能戰機，以期在符合財政紀律法規範意旨及不排擠年度“國防部”主管歲出預算下，達到提升國軍整體空防戰力。



賴士葆詢問，《紐約時報》訪問“外交部長”吳釗燮提到台灣可以空襲福建？嚴德發澄清說，我們當天看到該報道已經澄清，提到空襲福建，我們軍事重層嚇阻，以防衛作戰為主，“空襲福建是沒有”，我們當天就說明了。



賴士葆說，媒體還爆料雄二E等飛彈實力射程可以到北京？嚴德發回答說，我們有能力反制，但是打到什麼位置，“我不方便說明”。



賴士葆又說，吳釗燮可能放這個消息給《紐約時報》，因為越緊張對民進黨選情越有利？嚴德發說，中共文攻武嚇，不放棄武力攻台，我們對於想定內容都有擬定，我們自己作戰策略是防衛固守、重層嚇阻，我們是因應敵情威脅再做反制。



賴士葆說，你的說法呼應“外交部長”？嚴德發則說，大前提是面臨中共威脅，“如果中共要攻台，我們絕對會迫使他們失敗”，會採取不同方式手段，我們要捍衛國土主權。