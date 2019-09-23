大公報：反暴力護家園須從人人做起

中評社香港9月22日電／大公報22日發表社評說，過去的兩日，香港重回硝煙瀰漫的戰場。暴力還在不斷升級，前天在屯門及元朗的暴亂中，黑衣暴徒不僅瘋狂打人襲警，更企圖搶奪警槍；昨日在沙田、東湧及旺角一帶，黑衣人又大肆搗亂破壞，還肆意踐踏國旗，挑戰一國之底線。何謂毫無人性，何謂最後的瘋狂，這些就是了。



社評說，黑色暴亂成為常態，香港被摧殘得五癆七傷，怎不令人心痛神傷。不少善良的人們一度以為搞事者是為了反修例，如今真相大白，眼前發生的一切與修例爭議無關，與所謂“五大訴求”也八竿子打不到一處，這是一場處心積慮的顔色革命，以推翻政府、爭奪香港管治權為目標，為此不惜“攬炒”，將香港變成“焦土”。隨著愈來愈多市民與暴力切割，暴徒及一般示威者人數都大為減少，至今一無所獲的幕後黑手更加焦慮，正在策劃更大的陰謀；黑衣暴徒的陣勢雖大不如前，但都是恐怖分子，什麼暴虐的壞事都幹得出來。



正如月圓之夜，狼嚎就特別瘋狂，隨著國慶節臨近，反中亂港勢力企圖“盡地一煲”，要搞一場“大龍鳳”。他們不諱言要在國慶“贈興”，將之變成“黑色十一”、“黑色國慶”，而多次扯下國旗，或拋入河中，或烈火焚燒，就是以侮辱國家及民族的無恥行徑顯示“勇武”及向洋主子邀功。縱暴派政客近日也特別活躍，積極為暴徒打掩護，阻撓警方執法，討好暴徒，為接下來的區議會選舉進行政治動員，收穫選票。



但必須指出的是，黑衣暴徒沒有人性，只見獸性，決非什麼“勇士”。他們最擅長的是以眾凌寡，最常見的是對落單的市民施暴，甚至將乘客從的士上拉下來毆打。對身著白衣者更是不分青紅皂白，打了再說。魯迅說，勇者憤怒，抽刃向更強者；怯者憤怒，卻抽刃向更弱者。對老弱婦孺痛下重手的都是懦夫。



社評說，暴徒始終不敢揭下黑色面罩，無臉見人，更顯其內心虛怯。很明顯，被黑色面具及口罩遮蔽的不僅是猙獰的嘴臉，更是醜陋的靈魂。為了幾個黑錢或博得洋人幾聲喝彩，心甘情願地將良心掉落坑渠，充當卑鄙的打手，可憐可悲複可恨。



一再有無辜市民被打得頭破血流，證明不是警方濫暴，而是黑衣暴徒窮兇極惡，瘋狗一般見人就咬，見物就砸。破壞“一國兩制”的不是中央或特區政府，而是反中亂港勢力，他們巴不得亂子愈搞愈大、火頭愈燒愈旺，甚至逼使中央出兵，跳進陰謀家一早設下的“圈套”─毀掉“一國兩制”再嫁禍中央。



社評說，百年建不足，一朝毀有餘。香港成為東方之珠是前輩的艱辛努力，來之不易；今日的香港是七百多萬人安身立命之所，也是我們子孫後代繁衍之地，怎能忍心就這樣被毀滅？保護香港不能單靠警方，政府各官員、各部門都要動員起來，整個社會都要站出來。守護家園，要從人人做起，從自己做起！