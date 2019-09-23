疑誘“少女義工”獻身“假記者真淫棍”

警方在青嶼幹線收費區截查往機場A線巴士，先後搜查並帶走兩名黑衫男子，兩人袋內藏有假記者證、多個避孕套、潤滑劑、頭盔、反光衣、防毒面具等 大公報 中評社香港9月23日電／暴亂有如邪教，暴徒藉機騙色，“假記者、真淫棍”又斷正！亂港分子昨再發動堵塞機場交通，大批防暴警員在青馬收費廣場進行截查，其間竟在一名黑衣暴徒身上搜出一張假記者證、多個避孕套及一支潤滑劑，懷疑有人欲趁亂局，假冒記者，誘騙無知少女乖乖獻身。有社工批評黃媒屢指鹿為馬，將暴徒英雄化，迷惑少女成為洩慾工具，十分可恥。社工再三提醒少女們務必保持清醒，小心保護自己。



大公報報道，暴徒指揮“大台”連登區再次發起惡意堵塞機場道路。警方昨晨嚴陣以待，在青馬收費廣場布置大量防暴警及警車，水炮車亦駛入機場警署戒備。數十名警員在青馬收費廣場，逐輛巴士搜查可疑人物。



上午約11時，警方在截查一輛前往機場的A線巴士，其間在一名黑衣暴徒的隨行背囊內，竟搜出一張印有“Press”，但沒有機構名字的假記者證、頭盔、反光衣、防毒面罩等物品。而現場所見，該暴徒更用黑色小手提袋另外袋起大量日本製的避孕套及一支潤滑劑，並將其藏於背囊暗格內，無私顯見私。



市民不齒：暴徒全部咁賤格



在一旁等車的市民見狀無不嘩然，有市民不禁質問：“嘩，又扮記者，身上又搜到有咁多避孕套，仲有埋KY（潤滑劑），咁齊料，到底有乜居心先？係咪想戴‘記者光環’，呃啲無知少女上床呀？”另有市民搖頭指：“一路聽人講，話啲暴徒迷惑少女獻身洩慾，我都半信半疑。依家眼見為憑，原來啲暴徒全部都係咁賤格。”惟該名暴徒即使當場斷正仍恬不知恥，對市民指罵充耳不聞，囂張叉腰站於一旁，不發一言。經調查後，該名暴徒最終被警方帶走。



其實，暴亂至今三個月，不時傳出有年輕少女被“勇武”暴徒迷惑，為一些“勇武派（warriors）”提供免費性愛，甚至有傳聞遭“義載司機”強姦，亦有前線暴徒相識不夠一日便發生性行為等桃色醜聞。行政會議成員羅范椒芬在九月初，接受媒體訪問時，更親證有暴徒要求未成年少女充當“天使”獻身“慰勞”、供其洩慾，情節如同邪教。其中不少“天使”更是Band 1名校的乖乖女。



社福界轟黃媒英雄化暴行



有社工批評，暴徒藉黃媒指鹿為馬，英雄化其暴行，從而迷惑女性成為洩慾工具，做法相當可恥，“我哋唔難發現好多暴徒，其實正正係缺乏社交的‘邊青’。現實生活中無自信，缺乏別人認同，亦無乜機會同異性接觸。依家佢哋見暴力衝擊竟然會換來女性傾慕，就動起歪念，誤導無知少女，要為佢哋所謂嘅英雄而獻身。”最後，他更再三提醒少女們務必保持清醒，潔身自愛。