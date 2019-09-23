陳菊缺席私菸案報告　柯：變大號的吳音寧

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）“立法院”今邀“總統府”秘書長陳菊報告“私菸案”，陳卻缺席。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲23日受訪時表示，很多東西都是依法，就看依法陳菊需不需要備詢，YES or NO，不然陳菊就變成“大號”的吳音寧了（民進黨籍前北農總經理，因不願到市議會接受備詢，普遍被認為是民進黨2018選舉大敗的因素之一）。



蔡英文7月出訪，卻爆出“國安”人員走私一萬條香菸事件，“立法院”財政委員會23日邀請相關官員進行專案報告並備詢，但受邀的“總統府”副秘書長陳菊與華膳空廚董事長葉菊蘭缺席，副秘書長施克和則解釋，陳菊是循例不前來，而華膳代理人則是解釋葉有公務。



柯文哲23日在台北市政府接受媒體訪問，被問到怎麼看陳菊今天缺席“立法院”報告私菸案？柯文哲先是詢問記者，依法陳菊需要去嗎？媒體則補充說，她是主管機關。柯才接著說，他不曉得，通常是這樣，很多東西都依法，依法陳菊需不需要去備詢，YES or NO，不然陳菊就變成“大號”的吳音寧。



柯文哲話語一出，引發記者一片譁然，但有記者追問，陳菊有反省了嗎？柯則已轉身離去，不再回應任何問題。



柯文哲日前因民進黨新潮流“立委”段宜康PO文形容柯是比較會考試的韓國瑜，而柯隔天受訪回應則反問，不能這樣講，難道蔡英文是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？意外引發柯文哲歧視女性的言論風波，此次柯文哲稱“大號”的吳音寧，似有故意遊走灰色地帶的味道。