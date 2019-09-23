暴徒公然濫暴　群毆市民窮兇極惡

白衣男被暴徒圍毆至頭破血流，更被冷血挑釁：“你想死，點解唔自殺？” 中評社香港9月23日電／暴徒無法無天，公然濫暴“私了”，元朗“921”再度腥風血雨！多名市民前晚（21日）在元朗遇襲，一名白衣男更慘被暴徒拳打棍毆，甚至用鐵欄狂撲足足一分鐘，一名穿迷彩衣服男子“幫口”亦捱打，更離譜的是有人假扮記者，竟冷血地問白衣男子“點解唔自殺？”另有暴徒聲稱目睹一名白背心男“撕紙”，又群起毒打，背心男不支倒地。有大律師警告施襲者已觸犯傷人罪，最高可判終身監禁。



白衣男遭狂毆逾一分鐘



大公報報道，大批暴徒前日於屯門搗亂後，逃竄至元朗繼續搞事，凌晨時分，區內有多名市民被暴徒襲擊，一名白衣男在大馬路與康樂路交界，被十多人持續狂毆足足一分鐘，暴徒施以連環拳、長棍打，甚至拿起垃圾桶、路邊鐵欄、鐵梯和雨傘撲他的頭，白衣男被打至頭破血流，一名穿迷彩衣服男子見狀欲阻止亦捱打，之後兩人被所謂義務急救員帶到一邊急救，白衫男拒絕，堅持等待救護車到達。



在等候救援期間，白衫男情緒激動稱：“見到個社會想死，（暴徒）打死我啦！”在場一名亂港分子竟假扮記者，幸災樂禍問他：“先生，你想死，點解唔自殺？”白衫男受訪期間，又被暴徒從後起飛腳，他慨嘆暴徒亂港，怒問現在香港是否“誰大、誰惡、誰正確？”



背心男被拖落車打爆頭



同一時間另一邊，有暴徒聲稱目睹一名穿白色背心男子於附近所謂連儂墻“撕紙”，背心男否認，解釋只是放工路過，見對方人多勢眾一度跪地求饒，依然被暴徒淋水、掌摑，背心男一度登上的士，最終被暴徒拉下車，再用傘和拳頭狂打，他血流披面，不支倒地。



瘋了的暴徒毫無血性，事後更在網上大講風涼話，形容惡行是“除暴安良、替天行道、為民除害、以武抗暴、自衛還擊”，顛倒是非。



網傳一段聲稱屬“白衫男打人前傳”短片，片段中白衣男被一群暴徒包圍，雙方發生口角，其間白衣男拿出一個玻璃瓶揮舞自衛，但沒打中任何人。暴徒聲稱片段顯示白衣男“挑釁在先”，群眾有權“還擊”、“私了”。



議員恐暴力歪風蔓延



執業大律師丁煌反駁，片中白衣男沒有打中任何人，也沒有傷者走出來指控白衣男，不算打人，相反根據新聞片段，白衣男確實被打至血流披面，一眾施襲者已觸犯傷人罪，最高可判處終身監禁。丁煌指出，法官只會根據暴力的嚴重程度和傷勢判罪，就算施襲者未成年或年紀較大，最多只會影響量刑。



民建聯元朗區議員蕭浪鳴表示，昨天收到多名街坊反映，擔心“私了”風氣會蔓延，日後會有更多流血事件，希望警方嚴正執法，制止暴力。