暴徒暴行不斷升級，網上更有人踢爆有極端暴徒陰謀殺害警員(大公報設計圖片) 中評社香港9月23日電／恐怖暴行升級！暴徒連日來歇斯底里咁瘋狂衝擊破壞，侮辱國旗、襲警、搶槍、縱火、暴毆持不同意見市民等，更揚言十月一日國慶要“全民黑衣”。鄭晴近日發現有討論區流傳一篇揭露暴徒陰謀的帖文，聲稱十月之前會發生極端恐怖事件，例如有暴徒會偽裝成警察殺害平民，之後又會以全黑蒙面打扮，以人數取勝，殺害警方雙人巡邏小隊。名導演高志森早前在fb轉載帖文，提到顔色革命最終章，就是製造流血事件。暴徒聲稱，只要有屍體，就可以“出師有名”，將事態升級，“當解放軍出場，就有100種嫁禍方式等著你們”。



講明無道德底線



大公報報道，此等陰招看似危言聳聽，但觀乎近日種種跡象，可見暴徒正一步步策動恐怖行動。暴徒早前已成立所謂“屠龍小隊”，有網媒甚至專訪小隊成員，有關成員直認不諱，話8月12日在荃灣打砸麻雀館的行徑，就是他們所為，揚言有關行動就是要針對警方和黑幫。“屠龍小隊”就是最暴力的暴徒，該成員仲歪理連篇聲稱：“對手已經冇底線同道德，點解我哋仲要畀道德同底線鎖住？”



至於殺害警方，鄭晴仲記得，8月30日一名休班警員在葵湧警署下班，被三名暴徒襲擊，其中一人斬傷休班警的手、腳及背，該警員身中最少三刀。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在記者會強調，已排除私人襲擊原因，相信與暴徒有關。而就在9.21當日，暴徒瘋狂襲警意圖搶槍不遂，又向警車掟燃燒彈，恐怖暴行一再升級。



講到借“屍”搞事，亂港派早前已不斷製造謠言，炒作“831太子站事件”，儘管有關部門一再作出澄清，但暴徒就仍然繼續製造太子站謠言，誣蔑警方殺人，目的就是製造仇恨情緒，以便進一步將暴力襲警“合理化”，陰謀為日後“出師有名”鋪路。



由此可見暴徒是有策略地執行相關陰招，這星期更連環爆發暴徒圍毆異見人士血案。鄭晴提示各位市民，十月之前局勢只會愈來愈混亂，一定要小心睇清睇楚暴徒言行，切勿中計呀！