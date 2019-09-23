毀店嚇民橫行　打砸商場霸道

暴徒昨日大肆破壞沙田新城市廣場，將雜物亂棄，並用水喉淋濕地面。 香港文匯報 中評社香港9月23日電／暴徒堵塞連城新城市，無限籌亂貼標語騷擾打壓。



香港文匯報報道，暴徒“滅聲”行動升級，昨日發起所謂的“和你SHOP”行動，堵塞多個港鐵站上蓋及相連的商場，藉此對不認同暴徒惡行的連鎖集團進行打擊、“滅聲”行動，其中沙田新城市廣場及毗鄰的連城廣場最重災，大批激進示威者起初在商場內高叫口號和唱歌，繼而騷擾與其政見不同的店舖，甚至打壓不同族群人士的店舖，手法與納粹主義者清算猶太人同出一轍。



昨午12時，大批非法示威者在新城市廣場內聚集，其間高叫口號，高唱“獨”歌，亦有非法示威者帶同樂器作伴奏，以及在大型的電視屏幕兩旁懸掛標語。暴徒隨後去騷擾與其政見不同的店舖，美其名是“光顧他們”，實際是搗亂。美心集團便是受害者之一，旗下的Simplylife和Starbucks門外均被貼上標語，暴徒在店外叫“美心黑心、黑心美心”等口號。



聲稱“飲茶”圖阻食客



同一集團的“翠園”、“潮庭”和“北京樓”，除了被暴徒貼上貼紙和高叫口號騷擾外，暴徒亦排隊取大量籌號，聲稱要進內“飲茶”，實際是阻擋真正食客惠顧。暴徒其後將部分籌號紙貼於廣場內的牆身，另一部分則串連成一條長紙條懸掛在廣場內，橫跨中庭。



品牌連鎖店“喜茶”亦慘成為暴徒的打壓目標，暴徒一擁而上到達“喜茶”於商場內的店舖外貼上標語，“喜茶”即時落閘暫停營業，暴徒遂踢閘，店舖牆外滿佈標語。



暴徒其後轉戰“優品360”，貼上“福建”二字，還散播歪論指該店老闆祖籍是福建“所以有罪”，侮辱不同族群人士，手法與納粹主義者歧視猶太人無異。



該店旁邊的中國銀行營業點亦不能倖免，被暴徒貼上標語和以噴漆塗污招牌。



地面灑水傾倒粟米油



下午4時許，暴徒對廣場內的沙田港鐵站肆無忌憚地進行破壞，閉路電視及購票機均受破壞。防暴警察一度進入沙田站內佈防，暴徒隨即四散，警方撲空撤離後，暴徒折返新城市廣場進行大規模破壞，拆毀廣場內一幅貼滿文宣的電視屏幕外牆，並破壞在牆內的電視屏幕，三部電子指南屏被毀壞，玻璃碎片散落一地，扶手電梯亦滿佈雜物。



暴徒並在港鐵沙田站與商場相連的出入口位置擺放鐵馬，堆放較早前拆毀的廣場設施，並開啟消防喉向地面灑水，又傾倒粟米油，以形成路障。



之後他們“流竄”到廣場外的源禾路以鐵欄等築起路障，並燃燒雜物，再轉入杆莆街再次焚燒雜物，並用垃圾桶、紙皮、樹枝加大火種，防暴警察在場戒備。暴徒便不斷向警方投擲汽油彈及磚頭，警察發射催淚彈，速龍小隊出動逐一驅散人群。



新鴻基地產昨晚發出聲明，對於大批人未獲批准及沒理會商場職員勸喻下，在商場內進行公眾活動，擾亂公共地方秩序，滋擾租戶和顧客，甚至在新城巿廣場內惡意破壞，試圖損毀國旗，表示極度遺憾，並予以強烈譴責。