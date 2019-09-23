暴行幾近恐怖施襲　謀癱陸空交通奪命

暴徒大肆破壞港鐵沙田站設施。香港文匯報 中評社香港9月23日電／闖駕駛室放斜道，掟電池火燒路軌，煽毀航空雷達。



香港文匯報報道，暴徒為破壞而破壞的行徑愈來愈瘋狂，暴行更趨於無底線的恐怖主義特徵。暴徒除了在網上煽動破壞航空雷達系統等設施，密謀造成陸空大災難外，昨日竟將破壞大型公眾集體運輸系統的詭計付諸實行，先後於港鐵位於大嶼山小蠔灣車廠的路軌，投擲疑經改裝的蓄電池引發爆炸及火警波及電纜；另外，將軍澳站有閘機遭暴徒縱火，完全罔顧站內大批乘客的安危；更有甚者，暴徒之後非法闖進南昌站一列載人列車的駕駛室，將車尾的緊急落客斜道放落路軌上，導致東湧線列車服務一度受阻近1小時。對於暴徒連續第二日在全港多個地區作出暴力及破壞行為，特區政府發言人昨晚對此予以強烈譴責。



昨日凌晨2時58分，港鐵一名姓黃（52歲）職員在小蠔灣車廠內巡邏期間，驚聞一聲巨響後，發現一處路軌旁的雜草起火燃燒，火勢猛烈，迅速波及附近的供電電纜，於是報警並自行用滅火筒將火救熄。



電纜被火波及



未幾，消防員及警員接報到場，證實路軌旁有一幅面積約1米乘3米的雜草被焚，一處電纜亦被波及損毀；火警中無人受傷，毋須疏散。惟在調查火警起因期間，港鐵職員將路軌旁一列石屎蓋打開後，發現有一枚約3吋乘3吋乘5吋大、曾火燒過的蓄電池，由於該枚電池屬外來物，消防認為起火原因有可疑，將案交由警方列作縱火案跟進。案件目前已交由大嶼山警區刑事調查隊跟進，暫時無人被捕。



火燒閘機電線



在港鐵將軍澳站，昨日凌晨1時許，有職員透過閉路電視發現有暴徒將燃燒的紙張放閘機內燒電線，立即報案並取來滅火筒將之救熄。其後消防及警方到場經調查，將案件列作縱火案，交由將軍澳分區調查小組第四隊跟進。



擲雜物落路軌



除此之外，暴徒無底線地罔顧市民生命及財產安全的暴行，更加蔓延至運作中的港鐵列車上。昨日下午4時55分，有四名暴徒為達圍堵機場癱瘓交通之目的，竟在港鐵東湧線南昌站，趁一列開往東湧方向的列車在月台上落客時，非法闖入車尾的駕駛室，並將車尾的緊急落客斜道放落路軌上，並向路軌投擲雜物，結果令列車無法繼續行程，以致東湧線的列車服務受阻。



隨後港鐵職員雖能迅速收回斜道，但需時搜索以確定是否有人闖入路軌範圍，以及檢查鐵路設施是否可以提供安全服務等，東湧線列車服務受阻近1小時，至昨午5點42分始逐步回復正常。



對於上述3宗暴力衝擊事件，至昨晚有關方面暫未接到傷亡報告。



特區政府昨晚強烈譴責暴徒的違法行為，強調警方會依法追究，將違法者繩之以法。