江啟臣：台有208架F16應爭取維修中心

嚴德發與劉任遠（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”林德福上午在“立法院”詢問，F－16V的關鍵在於保養維護，台灣故障次數已達1萬3936次，會不會買了新機之後，後勤問題一堆？“國防部長”嚴德發表示，這已經納入工業合作項目，強化後勤維修能力，維修系統都在檢討，廠級能量也在建置，這都會跟合約廠商爭取建置。



江啟臣強調，這個預算採購如果拿不到維修中心，那真的“掉漆”，希望提昇國防產業實力，也要大膽去要，我們未來擁有208架F16，應該要成為亞洲的維修中心。



“立法院“外交及國防委員會”今天審查“行政院”函請審議“新式戰機採購特別條例草案”案。“國防部”報告指出，編列新式戰機採購所需經費上限為新台幣2500億元特別預算。



林德福問，軍方能否允諾新機的妥善率？嚴德發說，現在部頒妥善率是75%，空軍可以達到。空軍參謀長劉任遠表示，新機來了以後，一定朝部頒妥善率目標達成。



民進黨“立委”蔡適應也質詢問到，新購戰機和台灣現在擁有的F－16A／B戰機相比有何差異？劉任遠表示，鳳展專案將既有的F－16A／B戰機升級為F－16V，具備新的航電系統和AESA雷達，新買的戰機除有這些之外，還有發動機推力變大、航程以及偵蒐能力增加等特性。



蔡適應提到，空軍在美國路克基地的戰機是否也可比照升級？另外，台灣三款主力戰機可服役至何時？劉任遠說，未來在該地受訓的戰機也會做性能提升，而IDF經國號與F－16戰機可以再服役15年以上，幻象戰機尚未到壽期，但會納入5年兵力整建計劃之中。



國民黨“立委”江啟臣質詢提到，採購適當武器是大家都認為有需要，不管誰執政都是，關鍵的是武器採購超過500億元，發價書之前應該要得到工業合作的同意書，必須總價40%要做工業合作。



嚴德發說，這個案子跟空軍以及工合承諾書已經完成，總共有19項，研發有8項，包含空射、飛彈等，還有11項是維修。