綠委問李進勇韓10／11辭就可大選併補選？

“中選會主委”李進勇。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月23日電（記者 倪鴻祥）“立法院”內政委員會今天上午安排“中選會主委”李進勇報告2020大選準備情形。民進黨“立委”劉世芳詢問，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜是否最快要在10月11日辭職才能讓市長補選與明年1月11日大選同時舉行？李進勇表示認同，指時程必須還要再精算，但依選罷法規定要在3個月內舉行。他不預設情況，但要做好相關準備。



李進勇上午到“立法院”內政委員會進行業務報告，就2020大選準備情形作出說明並備質詢。民進黨“立委”劉世芳拿韓國瑜當箭靶，批評韓應辭職拚大選，她還問外界抺黑“中選會”是不是黑韓產業鏈？李進勇否認。



劉世芳問，目前一定會拿到門票的，就是民進黨的蔡英文與國民黨的高雄市長韓國瑜，紐約市長白思豪就是為帶職參選被罵翻所以退選，韓國瑜卻勇往直前，如果韓願表現政治風範要辭職，高雄市民能在明年1月11日大選當天加投高雄市長補選的話，韓該在哪天辭職？依法規定是3個月內，換算回去是否就是10月11日？



李進勇表示，這個時程要精算一下，依公職人員選罷法規定要在3個月內舉行，他不預設情況，但要做好相關準備。