出口跌失業升　用科創保優勢

中評社香港9月23日電／財爺：升商務物流營運效率，鞏固港國際航運貿易中心地位。



香港文匯報報道，中美貿易戰令香港的貿易備受壓力，財政司司長陳茂波指出，香港的出口於今年6月及7月分別下跌9%及5.7%，顯示已持續9個月的出口跌幅正惡化；進出口貿易及批發行業的失業率，亦自年初1.9%低位上升至最新的2.4%。他坦言香港難以掌控外圍宏觀形勢變化，但能主動及持續地提升自身競爭力，包括透過創新及善用科技，進一步提升商務、物流及貨運業的營運效率，以助保持香港作為國際航運貿易中心的優勢。



陳茂波昨日發表網誌指出，物流及供應鏈多元技術研發中心 （LSCM） 上星期於香港科學園舉辦“物流高峰會2019”，匯聚近千個學術界、業界及政府代表，共同探討如何利用創新科技，提升業界的競爭力，創造及發掘更多商機。



他續指，LSCM與合作夥伴展示他們所研發的新技術，包括運送機械人、智能服務機械人、智能倉庫等，讓大家一同探索及研究科技如何能為業界優化運作，提升效率和職業安全。



LSCM部分成果已獲應用



他提到，LSCM自2006年成立以來，一直跟業界、大學及公營機構緊密合作，並獲創新及科技基金約7億元資助，至今已推展逾160個項目，當中有部分已獲得公營部門採納，讓研究成果在現實場景中得以應用。



他舉例指，“跨境一鎖計劃”是跟香港海關合作，以物聯網及電子關鎖應用技術，提供無縫清關，減省通關時間。粵港海關在2016年3月宣佈全面推行計劃，現時於香港及珠三角地區內開通的清關點逾60個，共提供逾600條聯運路線供業界選擇，令粵港物流的清關更方便快捷。



“香港－珠海貿易便利電子平台”就與珠海電子口岸合作，研究利用大數據分析及人工智能技術，為物流業提供有效的工具及信息，提高貿易報關效率，有助大灣區的中小微企把握“一帶一路”及環球貿易的商機。



至於與香港機場管理局合作的“調協機場資源分析系統”，推出一套監察行李手推車供應情況的自動化系統，實時發出提示，從而提高機場管理行李手推車的效率。



做好硬件配套 深耕細作改進



除善用科技，陳茂波表明，政府會做好其他硬件配套，包括機場貨運區將興建一座高端物流中心，將成為全港第三大物流倉庫，以推動高增值的第三方物流，預計於2023年落成並投入運作。機場空郵中心正積極研究重建，引入先進設備，提升效率及容量。機場第三跑道系統計劃亦正全力推展，以滿足未來十多年的需求。



陳茂波指以上種種措施，均從不同方面提升香港在貿易物流、倉儲、運輸及清關的效率，即使不能瞬間解決眼前挑戰，但只要繼續深耕細作、不斷改進和創新，一定可為業界的發展提供更有利條件。