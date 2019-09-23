嚴德發解釋為何買F16V　藍委轟公然說謊

嚴德發。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”賴士葆今天在“立法院”質詢時提到，為什麼不買F－35，要買F－16V，“國防部長”嚴德發說，我們要快速形成戰力，F－35價格貴且要10年才能形成戰力，我們為了快速形成戰力才買F－16V，3至5年就可以形成戰力。



賴士葆一聽完嚴德發回答則說，公開說謊，事實是老美不賣，因為F－35攻擊性，才給你防守性的F－16V，你公開說謊，為什麼別的國家都買得到。



嚴德發在稍後回應民進黨“立委”陳曼麗詢問，未來是否可能購買F－35？嚴德發也說，面對未來威脅，空軍未來還是會對F－35提出需求。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查“行政院”函請審議“新式戰機採購特別條例草案”案。“國防部”報告指出，編列新式戰機採購所需經費上限為新台幣2500億元特別預算。



“國防部”報告也強調，中國大陸現役各型戰機合計總數達2000餘架，且在東部及南部戰區部署J－10、J－11、J－20、SU－35等各類型戰600餘架，對台灣空防威脅倍增。



“國防部”報告提到，近年來中國大陸更逐年擴增軍費，國防預算自1995年起，每年以二位數之比率成長，並逐年增加高科技武器裝備經費，積極引進或研製新型戰機，以擴張空軍軍備，發展遠海長航能力，尤其中國大陸軍機自2013年4月13日首次穿越第一島鏈，具體展現其海軍、空軍遠距作戰能力，已達第二島鏈以西，“遠海長航”及“繞島飛行”突穿第一島鏈次數劇增，除衝擊區域安全外，亦挑戰台灣空域主權與制空機能。

