時力批民眾黨失根　柯文哲：不當義和團

柯文哲接受媒體聯訪回應時事議題。（中評社 鄭羿菲攝） 柯文哲接受媒體聯訪回應時事議題。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）針對時代力量批評“台灣民眾黨迴避國家主權成失根政黨”，民眾黨主席、台北市長柯文哲23日受訪時不以為然地表示，一樣回答蔡英文的話也可以回答時代力量，我們過去這段時間的所作所為，是有哪一條違反台灣主體性、台灣的優先性？他強調，我們需要的是明治維新，而不是義和團。沒有具體描述“在他看來就是貼標籤而已”。



柯文哲也說，兩岸一家親不涉及政治，且只是留下一個迴旋的空間，表達一個情感上的善意，但對“國防”經濟該準備的還是要去處理，做實事比較重要。



柯文哲22日親自領軍提名8位民眾黨區域“立委”參選人，並稱“第三勢力所犯的錯誤是在統獨軸線上跟人家競爭，會記取過去第三勢力失敗經驗，以國家治理為號召”。對此，時代力量則透過新聞稿批評，若柯文哲持續迴避說明國家主權立場，台灣民眾黨將會成為“失根的政黨”，柯文哲長期以“兩岸一家親”曖昧的政治用語與中國周旋，只是在重蹈“九二共識”的覆轍，時力不會接受。



面對時力“迴避國家主權成失根政黨”的批評，柯文哲23日在台北市政府接受媒體訪問時表示，台灣的主體性、台灣的優先性，我們哪個地方沒有做到？奇怪，我們需要的是明治維新，而不是義和團。



柯文哲強調，一樣回答蔡英文的話也可以回答時代力量，我們過去這段時間的所作所為，是有哪一條違反台灣主體性、台灣的優先性？到底是哪個地方？他是外科生，你就回答一二三四具體事項，不要用非定性的描述，別人聽不懂，“在他看來就是貼標籤而已”。



媒體追問，時力不能接受“兩岸一家親”，柯文哲說，兩岸一家親第一點它不涉及政治，第二點在整個兩岸關係，他從不認為有單純的兩岸關係，而是在中美對抗的世界大局下思考台灣定位問題，我們不會故意壓一邊，所以兩岸一家親只是留下一個迴旋的空間，表達一個情感上的善意，但對“國防”經濟該準備的還是要去處理，常常是做實事比較重要，這是我們從頭到尾一貫的態度。