柯文哲批蔡：全面執政卻更爛　有什麼用

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 大批媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）《聯合報》最新民調，台灣民眾黨約有近11%政黨票支持，亦即可能有3席以上的不分區“立委”席次。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲23日受訪時表示，選舉還是一個說服的過程，每天還是要認真做事。柯也暗酸蔡英文說，“如果全面執政，國家更爛，那有什麼用呢？”



鴻海創辦人郭台銘與柯文哲不參選後，2020選舉的局勢轉向成藍綠對抗，但不滿藍綠惡鬥的第三勢力似乎已成形，根據《聯合報》最新民調，在“立委”選情部分，有4成民眾表態考慮投藍綠以外的政黨，而這4成民眾中，又以民眾黨與時代力量最受青睞，分別獲得27%、24%的支持，換算下來，民眾黨的政黨票約有近11%的支持，已超過法定5%的標準，可能會分得3席以上的不分區域“立委”，有望組成黨團加入政黨協商、推出法案（親民黨2016年政黨票佔比6.52%，獲3席不分區席次）。



柯文哲23日在台北市政府接受媒體訪問時，被問到怎麼看民眾黨的民調？會拿下幾席“立委”席次？柯表示，選舉還是一個說服的過程，每天還是要認真做事，我們常常把手段當目的，常常說要取得政權才能實現理想，把取得政權當作至高無上的第一優先，再去合理化他們所有行為，其實理想和手段還是要分開，理想是台灣可以變更好，這才是真正的目標，而不是每天在講有幾席。



柯文哲也暗酸蔡英文說，“如果全面執政，國家更爛，那有什麼用呢？”



媒體追問，民眾黨區域“立委”提名沒有亮點，甚至有人認為一席都選不上，柯文哲指出，就好像他每次都在講，不管是一日雙塔，2014、2018，甚至世大運，人因有夢想而偉大，他當年2014年出來選的時候，有人認為他會選得上嗎？



至於會不會擔心民眾黨區域“立委”參選人遭藍綠夾殺，最後民眾黨泡沫化？柯文哲依舊強調，每天認真做事，目標和手段還是要分開，不要把手段當作目標，台灣政黨政治現在有很大的問題就是把手段當作目標，取得政權變成當作目標，再去合理化所有行為，這才是不好的。