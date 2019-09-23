朱信強：王金平退國民黨才有力整合第三勢力

無黨籍高雄市議員、高雄市議會無黨團結聯盟總召朱信強。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月23日電（記者 蔣繼平）前“立法院長”王金平是否參戰2020仍是未知數，針對王日前提議組“民主大聯盟”，無黨籍高雄市議員、高雄市議會無黨團結聯盟總召朱信強接受中評社訪問表示，整合第三勢力把力量帶起來，扮演明年關鍵，但王若仍在國民黨，號召起來會有一點尷尬，不退的話，師出無名。



朱信強，1968年生，高雄美濃人，現任無黨籍高雄市議員、高雄市議會無黨團結聯盟總召。朱曾任美濃鎮農會第14、15屆理事長、警察局旗山分局警友會副主任、美濃義消顧問團團長、高雄縣導覽協會榮譽顧問、美濃後備軍人協會顧問、高雄縣救難協會顧問，地方實力雄厚。



朱信強已表態參選高雄市“立委”第一選區（旗山、內門、美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏、大社、大樹、燕巢、阿蓮、田寮），對手將是國民黨提名的王齡嬌、民進黨提名的現任“立委”邱議瑩。



針對王金平籌組第三勢力大聯盟，朱信強受訪表示，以無黨的立場來看，這是蠻不錯的建議，以整個在藍綠在政治版圖區塊分析，假設性藍綠各佔30%左右，小黨也有30%可發揮空間，且小黨結構性方面中間選民比較強，現況針對藍綠來講，社會大眾仍抱持厭惡氛圍。



朱信強說，當然要集合各黨派，譬如民眾黨、宗教聯盟、“國會黨”、無黨聯盟等等，因為小黨在這邊只佔不到15%，最後只各佔3%左右，無法通過5%門檻。另外除了集合整個小黨之外，再包含親民黨、時代力量，全部整合起來，就有可能大於藍綠。



朱信強表示，所以他的看法是，目前整體應該要想辦法團結，類似組成第三勢力。基本上在地方看到的情況是，中間選民蠻多的，不投藍綠的選民也越來越多，所以第三勢力的力量怎麼整合，把這股力量帶起來，將會是明年關鍵。

