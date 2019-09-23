2020可穿青天白日裝投票　綠委質詢表不滿

綠委劉世芳。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月23日電（記者 倪鴻祥）“中選會主委”李進勇今天上午在“立法院”詢答時表示，選舉當天沒有限制投票人的衣服穿著，但衣服上若印有候選人號次、名字、或政黨等相關標誌時，不得投票，依法會由警衛驅離。但民進黨“立委”對此仍感不滿，要求擬定明確行政規範，李進勇表示會再研議禁止法。



李進勇上午到“立法院”內政委員會進行業務報告，就2020大選準備情形作說明並備質詢。民進黨“立委”劉世芳認為，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜現在有很多“韓粉”，每次造勢都穿“國旗裝”，明年1月11日大選當天可不可以穿著去投票所投票？一大掛人可不可以去投票？劉世芳問，如果有這種情形要怎麼處理？會不會影響投票中立？投票服裝要不要限制？投票時應有明確禁止的行政規範。



李進勇表示，只要不是競選團隊、不會讓人認為這是指涉某候選人或政黨都可以，但如果“國旗裝”上有印候選人名字、號次或相關政黨，就不只是單純的“國旗裝”。



李進勇強調，投票服裝不限制，但有些禁止的規定，“中選會”有為此討論過，會依法處理，若特定候選人名字、號次、識別標誌或相關政黨，會現場處理，警衛處理，叫人離開，因為違法在先，至於更明確的行政規範，會再詳細研議。



“中選會”說明，若有穿著足以辨認候選人號次、名字、標誌或政黨的服裝，警衛會先驅離，不得靠近投票所，至於行政處罰方面，會視情況再決定是否裁罰。



依公職人員選罷法規定，如果選民穿著足以辨識候選人或政黨的服裝，若警方驅離不聽勸，依法可處新台幣3萬元以上、30萬以下罰鍰；如果構成妨害投票行為，可罰50萬元以上、500萬元以下，且得為連續罰；若不聽勸還強行到投票所，可能處2年以下徒刑、拘役或科20萬元以下罰鍰；若強行刺探選情，可能處5年以下徒刑併科罰50萬。