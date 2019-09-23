反對郭柯王組政團大盟聯？柯文哲：討厭傳聞

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）外傳“郭柯王”政團大聯盟未成局，是因台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲“很排斥”，柯23日受訪時打太極表示，他最討厭台灣新聞寫傳聞啦、聽說、有人說，大家都把名字列出來再講。柯也說，合作常常是不同思維有不同程度的合作，都可以談。



根據台媒報道，早在“郭柯王”結盟前，鴻海創辦人郭台銘與中國國民黨前“立法院長”王金平就提出籌組“政團大聯盟”的構想，在政團概念下可保留原黨籍，郭、王推薦人選也能入列，但柯文哲對此構想從頭到尾都“很排斥”，一來不分區“立委”排序、席次分配就吵不完，且可能不知誰代表該政團，二來2024的“總統”門票算誰的？也是柯介意的點。



柯文哲23日在台北市政府接受媒體訪問時打太極表示，他最討厭新聞寫聽說、傳聞、XX人士，把名字列出來，哈哈哈，講話的人⋯⋯合作當然會合作，但怎麼合作？他最討厭台灣新聞寫傳聞啦、聽說、有人說，大家都把名字列出來 。



媒體追問，若要合作怎麼合作最好？柯文哲說，合作常常是不同思維有不同程度的合作，所以共容是一種精神，可以互相容忍，接下來才是共融，最後才是共榮，不同事物有不同合作程度，都可以談。