綠議員聽預算報告要求三個道歉　韓國瑜回嗆

高雄市長韓國瑜赴議會說明年度市政預算編列情形。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月23日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日上午赴議會進行年度市政總預算編列說明會。民進黨議員康裕成在聆聽韓報告後發言表示，韓欠“行政院長”蘇貞昌、原高雄市長陳菊及所有高雄市民一個道歉，這場說明會應改為“道歉會”。不過韓強調，團隊如實報告預算編列，卻遭康嘲諷口吻，至於有無“卡韓”民進黨自己最清楚。



高雄市議會第三屆第二次定期大會本周就要開議，高雄市長韓國瑜上午赴議會說明年度市政預算編列情形，但綠營議員磨刀霍霍搶登記發言，要給韓編列預算下馬威。



上屆是議長的民進黨議員康裕成認為，在預算說明歲入歲出差短部分，中央補助高雄市多了新台幣94億，其他統籌分配稅也多了28億，但韓一再說“中央卡韓”無理，應向“行政院長”蘇貞昌道歉。此外，過去（2010年）縣市合併歲入歲出差短165億，到去年已減少100億，韓明年的預算只比今年差短1億就在那邊“大聲喧嘩”好像很了不起？可是從165億縮小到65億的過程很困難，韓應向前高雄市長陳菊道歉；第三、中央多給100億，韓還要借64億，高雄市土地照賣、舉債照借，但執行率低，韓的民調又最後一名，是不是欠高雄人一個道歉？



對於康裕成的嚴厲批評，韓國瑜表示，今天我們是意見交換，妳嘲諷的口吻從來沒有弱化過。我們如實報告哪有“大聲嚷嚷”或“很驕傲”？妳的用字遣詞永遠充滿嘲諷，我無法接受。



韓國瑜解釋，所有“申請中央”的我們都按計劃申請，所有支出也秉持是政府對市民負責任的態度。“有沒有卡韓？”民進黨議員自己太清楚了。這兩天高雄治安街上有“槍枝大作”嗎？在台東海邊撿石頭都還撿到10幾公斤海洛英，為什麼“警政署長”、刑事局長不到台東去呢？然後大張旗鼓來高雄，這不是卡韓嗎？這不是只有錢的問題。



韓說，我們現在把土地看得很緊，沒有隨便拍賣，若有也是一些抵費地、畸零地，處理上我們都非常小心，局處也緊縮就是希望提供更多市民的服務。



韓國瑜強調，自己上任後編了新項目，如雨水下水道及排水工程就21.52億元，污水系統建設就27.14億，鳳山溪及臨海污水處理廠就要15.39億、楠梓區污水下水道系統BOT案15.16億元、排水清疏也要8億多。這些較去年同期增加100.9億元，我們做這些都是本著良知。