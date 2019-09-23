不滿官方私菸案報告　黃國昌怒轟亂七八糟

時力委員黃國昌。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）蔡英文7月出訪加勒比海邦交國爆出“國安”人員走私上萬條香菸事件，當時率先踢爆此案的時代力量“立委”黃國昌23日在“立院”質詢時追問，網路預購的9274條，確定“國安局”少校吳宗憲9200條、黃湘媚33條，流向未明的41條誰預購？華航董事長謝世謙跳針不斷講14條是飛機上購買，黃怒批扯謊。另對於黃湘媚33條流向？“財政部長”蘇建榮竟答，應該在黃湘媚那邊。黃痛批，報告根本不及格亂七八糟。



針對私菸案，“立法院”財政委員會今天邀請“財政部”部長蘇建榮、金融監督管理委員會主任委員顧立雄、“總統府”秘書長陳菊、“國家安全”局”局長邱國正、“法務部調查局”局長呂文忠及“交通部”部長林佳龍率中華航空股份有限公司董事長謝世謙、華膳空廚股份有限公司董事長葉菊蘭等率相關單位進行專案報告，並備質詢。陳菊、葉菊蘭未出席。



踢爆此案的黃國昌質詢一開始先問林佳龍，對於華航的調查報告滿不滿意？林佳龍回答不是很滿意。



接著黃國昌痛批，“國安局”、華航聯手搞出醜聞，“國安局長”下台、“總統府”侍衛長也下台，唯獨華航董事長謝世謙可以不動如山，他們一樣一條菸都沒買，但因督導不周負起政治責任下台。林佳龍解釋，因為私菸從2005年起開始，黃回批，若這樣的理由可以成立，“總統府”、“國安局長”也能這樣幹，這樣的董事長還要保嗎？



針對網路預購的9274條香菸，黃國昌表示，吳宗憲9200條、黃湘媚33條，剩下還有41條是誰預購，謝世謙回答，14條是飛機上購買，對於這樣的回答，黃國昌批，為何是14條，數學有這麼複雜？謝世謙再重複講，14條是飛機上購買，黃國昌再批，吱吱唔唔扯謊。



另外，黃國昌也問黃湘媚33條菸的流向，蘇建榮說，應該是在黃湘媚那邊，依據菸酒管理法，是地方政府依規定裁罰，已請桃園市政府處理。



對於這樣的回答，黃國昌罵，這樣的報告根本不及格，亂七八糟。