家長反對洗腦　拒政治侵校園

家長遊行，拒絕政治入侵校園。香港文匯報 中評社香港9月23日電／逾百人步行至政總表訴求，促教局正視校園欺凌。



香港文匯報報道，縱暴派煽仇警、煽“獨”分子播“獨”，各種歪理謬論入侵校園，污染莘莘學子。昨日逾百名家長由中環遮打花園出發，步行至政府總部，向教育局局長楊潤雄表達訴求，拒絕政治入侵校園，並要求局方正視校園欺凌事件、監管教師操守及撤銷或監管通識科。



百名家長手持寫有“反洗腦，拒絕政治入侵校園”、“嚴懲播毒老師，拯救學子”及“拒絕洗腦，還我安靜校園”等橫額標語，由中環遮打花園出發，步行至金鐘政府總部。他們於政總外在巨型橫額上貼上寫有訴求的便利貼，要求教育局正視問題。



召集人指活動有5要求



活動召集人劉可澄表示，是次活動有5大要求，分別是：要求教育局拒絕政治入侵校園；如果有教師教學生“港獨”主張或衝擊，一律將其嚴懲或革除；要求局方正視校園欺凌事件；成立專責小組，監管教師操守，不能讓其宣揚政治取向和暴力；要求撤銷或監管通識科。



劉可澄說，現在看到很多學生不單自己組“人鏈”，更不讓其他學生正常上學，質疑為何政治會入侵校園。她續說，當日在新城市廣場有一群穿校服的學生，開手機電筒喊叫口號和組“人鏈”，這已經很明顯是政治入侵校園。



她又認為，學生只是一塊海綿，你給他什麼他就會吸收，而某些通識科教材，將警察的樣子描畫得面目猙獰，她形容這是一種植入思想，利用通識科去誤導孩子仇警。因此，特區政府不論用什麼方法，都要正視和處理政治入侵校園的問題。



一名教高中英文的陳老師也說，看到有些名校的教科書會假設警察是壞人，誤導學生仇警，“更有學生跟我說，學校裡有同學在喊口號，我覺得好過火，為何學生會如此偏激？”另外，覺得通識科真的很有問題，老師教通識是“餐搵餐食餐餐清，今日都唔知聽日要教乜”，而且教材實在太過自由。



促開除“黑校長”“黑教師”



活動另一名召集人歐陽海璇表示，不單家長擔心孩子的安全，小朋友亦會感到恐懼和煩惱，因為他們沒有一同叫口號和組“人鏈”，所以會在學校裡被孤立。教育局應該要開除這些“黑校長、黑教師”，不然學生都不敢去上學。