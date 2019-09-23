新華網：侮辱國旗褻瀆全體國人　應嚴正執法

近日連串騷亂中，國旗多次被扯下焚燒及踐踏，昨日在沙田新城市廣場更被人輪流踐踏後再塗污，放入垃圾桶並推落城門河。新華社昨日深夜發表《國旗不可侮辱，護旗更應鮮明》為題的評論，表示“香港同胞應作出正確的選擇，旗幟鮮明地守護國旗”。侮辱國旗者“依法追究刑事責任”。



評論指出，將國旗從旗桿上扯下，塗污、踐踏、焚燒、扔進大海，“這不僅是蓄意違法的惡行，對國家、民族的侮辱，更是對包括香港同胞在內的全體中國人民的褻瀆”。



評論強調，侮辱國旗者“依法追究刑事責任”，而國旗法也是列入香港基本法附件三在港實施的全國性法律，可處第5級罰款及監禁3年”，但過去3個多月來的修例風波中，一些暴徒多次將國旗作為破壞、侮辱的目標。



文章又形容，昨日有人用黑色噴漆國旗，再將國旗扔進垃圾桶里，推入附近的河中，是“喪失良知、背德違法”，凸顯出暴徒對國旗與國家的仇恨，以及他們品行的卑劣。



文章提到，數十名愛國愛港人士自發登上獅子山頂，將一面巨幅國旗懸掛在這座香港地標之上，但同一天，一些暴徒在沙田將國旗扯下放在地上讓人踐踏，“在大是大非面前，香港同胞應作出正確的選擇，旗幟鮮明地守護國旗”。



文章呼籲，尊重國旗、愛護國旗是每一位香港同胞的義務。香港的執法機關要嚴正執法，依法懲治一切侮辱國旗的行為，讓更多人看到，國旗不可辱，國家不可欺，守護國旗，就是守護香港。



來源：新華網