私菸案僅起訴軍人　賴士葆批檢方完美切割

藍委賴士葆。（中評社 洪德諭攝） 台“國安局長”邱國正。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）蔡英文7月出訪加勒比海邦交國爆出“國安”人員走私上萬條香菸事件。針對此案，中國國民黨“立委”賴士葆今日表示，這次事件是行政的問題，但僅起訴軍人，代表檢察官完美切割，呼籲“國安局長”邱國正應多替弟兄講話，替弟兄叫屈。



針對私菸案，“立法院”財政委員會邀請“財政部”部長蘇建榮、金融監督管理委員會主任委員顧立雄、“總統府”秘書長陳菊、“國家安全”局”局長邱國正、“法務部調查局”局長呂文忠及“交通部”部長林佳龍率中華航空股份有限公司董事長謝世謙、華膳空廚股份有限公司董事長葉菊蘭等率相關單位就2019年7月蔡英文專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為進行報告，並備質詢。陳菊、葉菊蘭未出席。



對於私菸案，賴士葆表示，北檢起訴的時候，幾乎全部找軍人開刀，大家要了解，府秘書長陳菊要負很大責任，但起訴跟他們沒關係、跟重量級政治人物沒關係，可說是超完美切割。



邱國正回答，沒有只起訴軍人，當中也有警察，並沒有切割，且證據到哪就辦到哪，絕對沒有切割。



為釐清責任，賴士葆詢問，府侍衛室出勤務是邱國正指揮，行政方面是府指揮？邱國正回答是，賴士葆接著說，由於這次調度是行政的問題，幾乎僅起訴軍人，代表檢察官完美切割。



賴士葆表示，邱國正過去在退輔會評價不低，面對這樣的狀況，要替軍人生氣，多替弟兄講話、替弟兄叫屈。