終結政治生涯承諾遭質疑　李進勇這麼說

李進勇。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月23日電（記者 倪鴻祥）“中選會主委”李進勇去年底代表民進黨爭取雲林縣長連任敗選時，曾公開承認敗選並宣布終結政治生涯，他今天上午在“立法院”遭中國國民黨“立委”接連質疑說話不算話，兩邊針鋒相對。李進勇表示，當時他並非做政治承諾，而且是不參加雲林縣所有公職選舉。藍委諷刺問他下一站要去哪參選？他說，“人生很難做打算，包括來當“中選會主委”也很難打算。”



“立法院”內政委員會上午安排李進勇進行“中選會”業務報告並備質詢。國民黨“立委”許毓仁、曾銘宗先後質疑李進勇當過民進黨的雲林縣長、基隆市長及“立委”，來擔任“中選會主委”，不能中立行使職權，兩邊你來我往，針鋒相對，在場綠委質詢時都作球讓李進勇說明2020大選的選務規劃。



國民黨“立委”許毓仁質疑，李進勇是民進黨籍，上任到現在有無參加民進黨選務活動？私會？吃飯？或有民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、民進黨職員用“LINE”聯繫？如果有，要不要自己移送法辦？李去年敗選時公開宣布終結政治生涯，現在又跑來當“中選會主委”，如何讓人相信李會行政中立？



李進勇表示，他是因為被提名“中選會”才註銷民進黨籍，上任後都沒有參加民進黨選務活動、與民進黨任何人用“LINE”聯繫，一切作為都可接受公評，有的話依法辭職。他當時敗選時說的話是自己的感言，不是對選民的政治承諾，而且他說的是不參加雲林縣任何公職選舉，他會依法行政中立。



許毓仁諷刺問，當初講的和現在講的相互矛盾，所以終結政治生涯是在雲林，請問下一個要去哪選？這根本在胡扯。



李進勇回答，下一個要去哪選？人生很難打算，包括他到“中選會”當主委也很難打算。



國民黨“立委”曾銘宗認為，大家都質疑李進勇擔任“中選會主委”的正當性，行使同意權程序也有重大瑕疵，李該如何解釋正當性的問題？李進勇說，在整個審查過程雖經很多波折，但畢竟仍是完成法定程序，這就是正當性。