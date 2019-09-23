F16V特別預算2500億初審過關　藍缺席

“立法院外交及國防委員會”。（中評社 黃筱筠攝） “立法院外交及國防委員會”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”“外交及國防委員會”今天審查《新式戰機採購特別條例草案》，在國民黨“立委”並未反對之下，草案很快就通過初審送出委員會。通過初審的草案幾乎都按照“行政院”版本通過，但會議主席、民進黨“立委”王定宇建議美元與台幣之間有匯率差異，特別預算經費上限為新台幣2500億元，加上匯率因素考慮在內。



“立法院”“外交及國防委員會”與財政委員會2委員會，今天審查“行政院”函請審議“新式戰機採購特別條例草案”案。



美方同意售予66架F－16V（BLK70）新型戰機，在質詢後進入逐條審查條例時，國民黨“立委”都未在場，只有民進黨“立委”王定宇、趙天麟、林靜儀等人在場，最後，僅有加上主席王定宇建議將匯率部分考量在內，該筆特別預算通過委員會初審。



草案第一條指出，為因應敵情威脅與迫切之國防需要，逐年籌獲高性能新式戰機，強化空軍戰力，以提升聯合作戰效能，確保“國家安全”與區域和平穩定，並達到兼顧國防自主及國內經濟發展之目的，特製定本條例。



草案條文計有6條，其中第4條明定新式戰機採購所需經費上限為2500億元，但需考量匯率因素，其預算編列不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。