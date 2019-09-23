蔡育輝：呂秀蓮參選可助韓國瑜突圍

中國國民黨台南市議員蔡育輝，是黨提名台南市“立委”第一選區參選人。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月23日電（記者 趙家麟）獨派喜樂島聯盟推呂秀蓮連署參選2020。中國國民黨台南第一選區“立委”參選人、市議會黨團書記長蔡育輝23日接受中評社訪問表示，呂參選可凸顯民進黨以假“台獨”之名的騙票行為。他個人會協助呂連署。韓國瑜要突圍，必須策略性的讓呂秀蓮跨過連署門檻，讓呂成為2020候選人



依規定，2020獨立參選的被連署人，須在11月2日之前完成28萬384人以上的連署，才能跨越門檻。但陳水扁質疑呂參選會拉下蔡英文，已公開表示不贊同。以扁為精神領袖的“一邊一國行動黨”也表態不會幫呂連署。



部分獨派不挺呂，但藍軍議員、參選台南市“立委”第一選區的蔡育輝（後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲）卻願意助呂秀蓮連署。



蔡育輝認為，2020大選藍綠對決態勢明顯，韓國瑜的造勢活動對鞏固基本盤已沒有問題，但要進一步突圍，就要加強爭取中間選票。兩岸關係還是2020大選的重要關鍵，並且攸關台灣未來政治經濟發展，我們要設法讓選民了解到，唯有韓的當選可以為兩岸帶來和平，民進黨的“反中”、“恐中”讓台灣看不到前途。



蔡育輝認為，從兩岸關係看台灣前途，他認為，韓國瑜要突圍，必須策略性的讓呂秀蓮跨過連署門檻，讓呂成為2020大選的候選人。蔡育輝說，基於以下兩個理由，他個人會幫助呂秀蓮的參選連署：



第一，呂秀蓮參選，會吸納部分獨派的選票，對蔡英文的票源有瓜分效應。



第二，呂高舉獨派旗幟參選，會成為民進黨假“台獨”之名騙選票的一面鏡子。讓選民更清楚民進黨長期以來假“台獨”之名、利用“恐中”、“反中”一招半式闖天下的騙票行為。