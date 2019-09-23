民調落後蔡英文12%　韓：不擔心

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月23日電（記者 高易伸）《聯合報》今日發布民調顯示，在藍綠對決之下，民進黨蔡英文支持度45%、國民黨韓國瑜32%，韓落後12%，其中有22%支持意向未定。韓上午答詢時表示，自己並不擔心。



韓國瑜上午赴議會進行年度市政總預算報告，遭綠營強力抨擊。韓會後聯訪表示，市府團隊第一次參加預算意見說明交換會卻變成質詢，氣氛一度劍拔弩張，團隊第一次看到這個場面有點錯愕，不過後半段慢慢平順起來。



韓國瑜指出，2009年迄今市府舉債新台幣64億已是最少一次，希望未來在財政上有更亮眼表現，持續開源節流。明年底決算時有結餘款，希望能優先拿來還債。市府財政壓力主要包括3千億舉債的利息錢22億，以及市民對市府的高期待，很多市政建設要花錢，但市政團隊會全力以赴。



對於高雄市副市長李四川身體不適，韓國瑜表示，有跟李四川保持密切聯繫，事實上副市長的工作壓力巨大，但李還是非常關心高雄，急著想出院上班，他勸李先休息，等過一兩天再回來上班。三位副市長及各局處首長工作壓力都很大，市民對團隊期待很高，我們會全力去衝。



高雄市議會9月25日將進行第三屆第二次定期大會，韓國瑜將於本月26、27日進行市長施政報告。