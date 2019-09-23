勸退呂秀蓮後　扁要民進黨讓3席“立委”

陳水扁今早在臉書發言，認為民進黨讓出三席席次，一點也不過份。（陳水扁新勇哥物語臉書） 中評社9月23日電／陳水扁今早在臉書“新勇哥物語”發聲，要求民進黨讓出3席“立委”給“一邊一國行動黨”。扁指出，目前“立法院”只出現一種聲音，即使出錯也沒有人敢批評，所以需要一個分進合擊的新興政黨，以防止出現絕對權力、絕對腐化情況；民進黨讓出3席“立委”，一點也不過份。



陳水扁昨日發言，勸退代表喜樂島聯盟投入2020連署參選的呂秀蓮，表示她參選會導致國民黨韓國瑜當選，會讓他再被抓回去關。



陳水扁在臉書上傳影片表示，“一邊一國行動黨”的目標是要有3席不分區“立委”席次，需要100萬票，才能成立黨團參與協商，民進黨在68席中讓出3席一點也不過分，不影響民進黨在“國會”過半席次；“立法院”需要一個強有力的少數力量，來防止民進黨政府絕對權力、絕對腐化。



陳水扁強調，他們2020大選不會推出參選人與蔡英文競爭。“一邊一國行動黨”是要扮演政府的防腐劑與烏鴉嘴，監督政府施政有無不足、不當或不合法，不樂見目前“國會”殿堂68席只出現一種聲音，即使出錯也沒有人敢批評，這是開民主倒車。



此外，陳水扁提及延續他任內照顧弱勢的施政，並主張老農津貼應提高至每月新台幣1萬元（目前7千多元），老人年金提高至6千元。此外，現行的“一例一休”造成勞資關係緊張，這是非常錯誤與失敗的改革，應檢討與廢除，應該落實以往的周休兩日制，勞資關係才會團結和諧。