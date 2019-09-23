綠委諷藍炒作蔡學歷事件　不敢再玩下去

綠委管碧玲。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月23日電（記者 倪鴻祥）民進黨“立委”管碧玲今天在內政委員會斥責國民黨炒作蔡英文的學歷事件，搞得沸沸揚揚，現在國民黨“立委”都不敢玩下去了，主持議事的召委、國民黨“立委”林為洲反駁“本來就不是國民黨在主打，都是彭文正、賀德芬她們在打的”引發笑場。



內政委員會上午開會安排“中選會主委”李進勇業務報告，針對2020大選規劃作出說明。



管碧玲上台質詢時，批評國民黨“立委”曾銘宗、孔文吉、林奕華等人上週開記者指控蔡英文學歷事件，找“中選會”要資料都不給，今天“中選會主委”李進勇來了，國民黨“立委”卻是一個字、一個人都不提，這實在很有趣，“中選會”到底有沒有認證過？



管碧玲還打斷李進勇的話，直接用投影片展示蔡英文論文相關資訊，還提出當年駐英代表楊莒民的的簽名等，然後指責國民黨“立委”把事情弄得沸沸揚揚，如今國民黨“立委”都不敢玩下去了，所以她今天質詢要留下紀錄。



管碧玲結束質詢後，主持議事的召委、國民黨“立委”林為洲反駁“本來就不是國民黨在主打，都是彭文正、賀德芬她們在打的”，當時管碧玲已經離場還大喊“都不敢當面問，這不是很難看嗎？”未料緊接著上台質詢的孔文吉說“我上台質詢，正好就是要問蔡英文的假學歷”，引發與會者笑場。



孔文吉表示，彭文正及一些學者去倫敦政經學院調閱論文，調查報告認為蔡的論文有很多缺頁、手改處、還是35年之後才放進LSE倫敦政經學院圖書館，裡面有很多疑點，連外國學者調查都認為蔡未取得博士論文，如果有偽造文書情事該當何罪？明年大選一定要公平公正辦好選舉。



李進勇說，假定的問題他無法答覆，“中選會”也不必去驗證蔡英文的博士論文，但蔡參選過新北市長選舉時有提出博士畢業證書且經駐英代表處認證。