高雄市府預算說明會　韓國瑜與綠議員互嗆

韓國瑜赴議會進行年度市政總預算編列說明會。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月23日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜23日赴議會進行年度市政總預算編列說明，遭綠營圍剿。民進黨高雄市議員高閔琳問韓“為何不見挖石油預算編列？”韓動氣說“挖石油是誰說的？請妳把這件事情講清楚？”沒想到高也不甘示弱回說，你自己競選政見說的，韓也回應“我政見有白紙黑字嗎？”雙方火藥味十足。



高閔琳上午針對“高雄發大財”提出4大疑點包括，韓團隊上任後錢照借、地照賣、“中央政府”多給高雄市100億、預算執行率全台最低提出質疑，其中特別針對“挖石油預算在哪裡”、“青創基金100億變3億”“北漂青年何處去”等要韓回應。



不過韓當場聽到“挖石油”3字似乎不太高興，還板起臉色說希望高議員當場把話說清楚“挖石油是誰講的？”



會後高閔琳抨擊韓，雖無白紙黑字說要挖石油，但當初說要國際招商吸引資金，開發石油的影片仍清楚可見，批韓是百年難得一見的政治奇才。



韓國瑜赴市議會召開預算說明會，藍綠對峙的火藥味就如此十足。距離大選還有100余天，高雄市議會這個會期鐵定只會越來越火爆。



韓國瑜如何爭取這個會期市議會定期會的好表現，也關係著中間選民對於最終大選的投票意向，不得不慎。