林燕祝：洪秀柱為台南藍軍加溫可攻綠選票

林燕祝秀出新製作與韓國瑜聯合宣傳的競選旗幟。（中評社 趙家麟攝） 林燕祝在自己的立委選區豎立起與韓國瑜聯合宣傳造勢的戶外看板。（林燕祝提供） 中評社台南9月23日電（記者 趙家麟）中國國民黨前主席洪秀柱啟動台南參選“立委”的造勢活動，在綠營票倉掀起“洪流”。黨提名台南市“立委”第三選區參選人林燕祝23日接受中評社訪問表示，韓、朱、洪在台南同框，不但拉抬挺洪的熱情，對韓國瑜及大台南藍軍選情也有加溫作用，而洪勇於挑戰的氣魄，連泛綠都有票。



洪秀柱挑戰國民黨艱困區，參選台南市第六選區“立委”（東區29里、歸仁、仁德、關廟、龍崎），21、22日兩天在台南都有熱鬧的參選造勢活動，其中又以韓國瑜、朱立倫、洪秀柱在台南婦女會活動場合同框造勢成為選戰焦點。



台南市議員林燕祝，已獲國民黨提名投入第四選區“立委”（永康、新化、新市），21、22日連續兩天，都陪同洪秀柱一起參加各場造勢活動。她說，連續兩天陪同洪秀柱參加地方造勢活動，感受民眾對洪秀柱充滿了熱情。洪秀柱的魅力無法擋，洪自稱是“老姑娘”，但她認為洪才是真正的“辣台妹”。



身兼國民黨中央委員的林燕祝說，其實，自從洪秀柱確定到台南參選後，她連跑婚喪喜慶活動，都能感受到民眾主動請她代轉挺柱的心聲，甚至還有一位向來挺綠的民眾向她表達，雖然政治立場不同，但非常肯定洪秀柱勇於挑戰藍軍艱困區的氣魄，強調“全家9張票都要挺柱柱姐”，這也是她在台南從沒有遇過的事。



林燕祝23日秀出與韓國瑜合體的最新競選旗幟指出，洪秀柱在台南參選“立委”，韓國瑜、朱立倫都來同框站台，洪雖然沒有經營選區的基礎，但洪的魅力已在地方掀起了支持者的熱情，不但對韓國瑜的選情有幫助，也對地方藍軍選情帶來加溫作用。



林燕祝預告，9月29日上午，她位於永康區的競選總部將舉行成立大會，除了韓國瑜的行程尚未敲定，屆時確定會有“朱、柱、祝”同台造勢機會，亦即朱立倫、洪秀柱都將再度同台一起拉抬她的“立委”選情，“洪流”已開始橫跨台南六個“立委”選區，在國民黨面對整合、凝聚團結的關鍵時刻，洪秀柱已經以具體的行動在團結國民黨、爭取選民的支持。