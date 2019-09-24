張文生答中評：蔡當局要為“斷交”負責任　

廈門大學台灣研究院副院長張文生（中評社 海涵攝） 中評社天水9月24日電（記者 海涵）廈門大學台灣研究院副院長張文生日前在參加第二屆“兩岸一家親”學術論壇期間接受了中評社記者採訪。他表示，對於接連“斷交”局面的出現，蔡英文當局要負很大的責任。只要蔡英文當局的兩岸政策不變，台灣政局沒有發生大的變化的話，兩岸在國際上的鬥爭恐怕還會繼續下去，台灣的“邦交國”越來越少的趨勢也會不斷發展。



在剛剛過去的一周內，台灣的“朋友圈”再度縮減。9月16日，南太平洋島國所羅門群島宣布與台灣“斷交”；9月20日，同為南太平洋國家的基里巴斯宣布與台灣“斷交”。這是自2016年蔡英文上台執政以來，台灣失去的第六個和第七個所謂的“邦交國”。



張文生表示，台灣最近在一周之內丟了兩個所謂的“邦交國”，說明兩岸關係還在進一步惡化。特別是台灣當局對大陸的政策，應該說是引起了大陸的強烈不滿。大陸同所羅門群島建交、同基里巴斯復交，一方面是大勢所趨，但是另外一方面也表明大陸對蔡英文的兩岸政策的極度不滿。蔡英文當局近期以來在兩岸關係、香港問題等一系列問題上都採取了充滿敵意的做法，如果她堅持當前的兩岸政策的話，只會在“外交”和兩岸關係、甚至內政和經濟建設方面變得越來越困難。因此，出現接連“斷交”的局面，蔡英文當局要負很大的責任。只要蔡英文當局的兩岸政策不變，台灣政局沒有發生大的變化的話，兩岸在國際上的鬥爭恐怕還會繼續下去，台灣的“邦交國”越來越少的趨勢也會不斷發展。



張文生認為，實際上，在台灣社會，一周之內丟了兩個所謂的“邦交國”也引起了一些比較理性的聲音對蔡英文的不滿。很多人指出來蔡英文在她上任之前曾經說“維持現狀”，也說“能處理好兩岸關係”；而事實上，蔡英文上台之後兩岸關係越來越壞，對外空間越來越窄，所以台灣有很多理性的老百姓對她也是不滿的，也擔心如果蔡英文繼續執政下去、台當局當前的兩岸政策延續下去的話，會使得台灣的對外參與空間會越來越窄。這個也是台灣老百姓要理性思考的問題，即怎麼在國際參與空間和兩岸關係上保持一定的平衡。因此，“斷交”風波在一定程度上這會引起台灣民眾的反思，反思蔡英文的兩岸政策和對外政策，反思蔡英文的執政能力。這些在台灣一些政治人物的發言、讀者的投書中都可以看出來，他們對蔡英文的兩岸政策是不滿的。

