劉國深：兩岸非越走越遠　大陸要有定力耐心

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深（中評社 海涵攝） 中評社天水9月24日電（記者 海涵）廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深日前出席第二屆”兩岸一家親”學術論壇時指出，對於當前看似複雜困難的兩岸關係，大家不要感到灰心，各界對台灣問題要有自信，要有定力，此時需要更大的耐心。“台獨”不可取，但台灣社會還是有值得我們欣賞、肯定、珍惜之處；大陸也同樣有許多值得台灣欣賞和肯定之處，我們都要有足夠的包容心。兩岸統一是雙向的統一，需要彼此發現對方最好的價值，和平雙贏統一，讓中國更加偉大。



劉國深表示，習近平總書記曾說“行百里者半九十”，兩岸關係到今天為止也已經走了“九十里路”，就差最後的“十里路”，而最後這“十里路”卻是最艱難的。面對當前兩岸關係，我們要冷靜理性分析深層次問題。正如中國的發展讓美國感到壓迫感一樣，台灣不少人也對中國大陸的快速發展感到緊張、不安和絕望。



“在大陸占據絕對優勢地位的情況下，我越來越不願意簡單地從統獨角度看兩岸關係，而更願意從兩岸治理的角度去分析，兩岸不存在領土主權爭議，真正的問題是如何治理這個國家的問題”，劉國深說。



對所謂“台灣人支持統一的人越來越少”的說法，劉國深表示，過去台灣人講“統一”是“台灣統一大陸”，而現在許多台灣人“不願統一”則是“不要被大陸統一”，兩種表述的含義有天壤之別。如果大陸人對此沒有準確了解，就無法理解為什麼明明兩岸越來越融合在一起，支持統一的比例卻下降這麼多。



劉國深認為，事實上，兩岸關係總體上並沒有越走越遠，雖然公權力部門間的往來暫時陷入困境，但民進黨當局的兩岸角色遠非台灣社會的全部。有些人認為“過去台灣人有很高的中國認同”，這個提法要仔細研究。過去台灣民眾認同的“中國”是中華人民共和國嗎？我們不能不切實際和誤判，“中華民國”才是他們多數人認同的“中國”。中國境內兩個政權的中國代表權之爭被遮蓋了，統一和認同的複雜問題被刻意簡化扭曲了。因此，我們不能簡單得出“過去台灣認同中國，現在越來越不認同中國”的結論。基於此，大家不必對兩岸關係感到灰心失望，更不能盲目發表極端言論，對國家沒有好處。我們要深刻理解習近平總書記為何在這麼困難的階段仍然堅持走兩岸關係和平發展的道路。雖然我們不承諾放棄武力解決的選項，但老祖先的智慧告訴我們，戰爭是下下之策，兩岸之間應以和為貴。此時此刻我們更要考慮如何善待自己的同胞、更有智慧地去處理好兩岸之間存在的一些問題。

