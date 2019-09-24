鞠海濤：兩岸和平統一 道路曲折前景光明

海峽兩岸關係研究中心副主任、研究員鞠海濤（中評社 海涵攝） 中評社天水9月24日電（記者 海涵）海峽兩岸關係研究中心副主任、研究員鞠海濤日前在第二屆“兩岸一家親”學術論壇上發言時指出，祖國和平統一之路在曲折中前行、在鬥爭中前進。四十年來，兩岸關係總體面貌發生了歷史性變化，取得了一系列突破性進展，為改革開放創造了基本穩定的台海環境，祖國和平統一之路不斷向前邁進。但是，四十年來祖國和平統一道路也經歷了許多風雨波折。民族復興賦能和平統一，和平統一前景更加光明。



鞠海濤說，2016年民進黨再度執政後頑固堅持“台獨”立場，在政治、經濟、文教、社會、對外關係等領域遂行“台獨”路線政策，升高兩岸敵意對抗，限縮兩岸交流合作，加大對美依附勾連，導致兩岸關係再趨緊張，謀“獨”與反“獨”的矛盾鬥爭重趨激烈。台海局勢再次步入高危期，許多大陸民眾的不滿情緒和疑慮明顯上升，有的質疑和平統一是否還有可能？有的質疑和平統一的可能性是越來越大還是越來越小？還有的質疑對台政策是不是應該作出調整？鑒此，如何看待當前台海形勢及未來走勢、如何看待祖國和平統一的發展前景、如何認識祖國和平統一進程的發展規律等重大問題，亟需予以釐清，以撥開迷霧看清方向揭示前景，回應解答人們對台灣問題和國家統一的關切與疑慮。



和平統一之路在曲折中前行在鬥爭中前進



鞠海濤指出，1979年元旦《告台灣同胞書》宣示了爭取祖國和平統一的大政方針，開啟了祖國和平統一進程。以和平方式實現祖國統最符合包括台灣同胞在內的中華民族根本利益，也符合求和平、謀發展、促合作的時代潮流。40年來，祖國大陸一以貫之地堅持和遵循和平統一方針，推動台海形勢從軍事對峙走向緩和改善，打破兩岸隔絕狀態，實現全面直接雙向“三通”，開啟兩岸同胞大交流大交往大合作局面；推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成“九二共識”，開啟兩岸協商談判簽署多項協議，推進兩岸政黨黨際交流，開辟兩岸關係和平發展道路，實現兩岸領導人歷史性會晤。40年來兩岸關係總體面貌發生了歷史性變化，取得了一系列突破性進展，為改革開放創造了基本穩定的台海環境，祖國和平統一之路不斷向前邁進。



他坦陳，但也毋庸諱言，40年來祖國和平統一道路經歷了許多風雨波折。1995年李登輝訪美製造“兩個中國”引發台海危機，大陸對此展開聲勢浩大的反分裂、反“台獨”鬥爭，1999年李登輝又拋出“兩國論”分裂主張，徹底背棄了一個中國原則，大陸展開強有力的反對“兩國論”的鬥爭。2000年民進黨首次在台灣地區執政，陳水扁當局上台之初作出“四不一沒有”承諾，但不久後暴露出“台獨”本質，拋出“一邊一國”論，大陸對“一邊一國”分裂主張進行了堅決鬥爭。陳水扁連任後宣布終止“國統綱領”和“國統會”運作，策劃2008年舉行“以台灣名義加入聯合國的公投”即“入聯公投”，“台獨”危險性明顯上升，嚴重威脅中國主權和領土完整，致使台海形勢進入高危期。針對陳水扁的“台獨”冒險，大陸從政治、軍事、外交、法律如通過《反分裂國家法》等予以反對遏制，民進黨在2008年台灣地區領導人選舉和“入聯公投”上均告失敗。2016年民進黨再度執政，蔡英文當局標榜“維持現狀”，實質上推行“柔性台獨”“漸進台獨”，尤其是今年以來借香港問題極力抹黑大陸，攻擊“一國兩制”“兩制台灣方案”，製造“綠色恐怖”，阻撓破壞兩岸交流，挾洋自重全面貼靠美國以對抗大陸，嚴重惡化兩岸關係，導致台海局勢再度進入高危期。對此，大陸綜合施策強力反制，展開針鋒相對的反“獨”鬥爭，在涉及國家主權和領土完整這一核心問題上，中國大陸不可能妥協退讓，必將鬥爭到底。事實表明，無論“台獨”勢力及其活動怎樣猖獗、怎樣變化手法，都在大陸的打擊遏制下難以得逞，必將遭到兩岸同胞的共同唾棄而退出歷史舞台。

