大華網路報：“和陸救台”勝於“抗中保台”

中評社香港9月23日電／大華網路報23日發表點評文章說，繼16日索羅門群島決定和“中華民國”斷交後，20日吉里巴斯也跟進。這是五天之內連失兩個邦交國，也是蔡英文手中丟掉的第七個邦交國，使得“中華民國”在蔡掌權後，邦交國僅剩十五個，降到歷史最低點，而且還看不到盡頭。如果台灣選民如蔡英文所言，再給她另一個四年任期，那麼“中華民國”的邦交國縱使不被“剃光頭”，也難逃僅剩幾個微不足道國家的命運。



文章說，此一形勢一方面來自兩岸實力的消長，另方面則因兩岸走向對抗，所以唯有從根源謀求化解，才有止血的希望，否則只會持續惡化。上個世紀九十年代是“台灣錢淹腳目”的時代，1993年時，以大陸幅員之大、人口之多，其GDP僅為台灣的兩倍半。台灣憑此經濟實力，加上當時兩岸經由辜汪會談而打開和解之門，身為“中華民國總統”的李登輝曾於1994年走訪了沒有邦交的新加坡、泰國、印尼、菲律賓，1995年訪問沒有邦交的大公國、約旦，同年又回母校美國康乃爾大學作正式演講。



這些盛況在2000年台灣首次政黨輪替後，便不再出現，擔任“總統”者均無法再訪問非邦交國，而赴美國也只能“拼過境”。李時期的邦交國曾由21國增至31國，到他把政權交給陳水扁時，仍有29個邦交國。正是2000年起的陳水扁掌權八年中，兩岸完全無法溝通對話，到陳水扁把政權交給馬英九時，僅剩23個邦交國。



文章說，在此期間，大陸的經濟表現日益亮眼。2000年大陸的GDP只有日本的四分之一，至2010年追上日本；2018年已達日本的兩倍半，也是台灣的23倍。加上大陸的政治、軍事力量龐大，台灣欲求既有的邦交國在兩岸之間二擇一，只會使自己陷於不利。因此，馬英九執政期間，積極推動兩岸和解，達到前所未有的成果，包括海基、海協兩會簽署23項協議，陸委會、國台辦建立聯繫及互訪機制，還舉行了高度歷史意義的馬習會。



兩岸的和解與和平給台灣亟需的國際空間產生了關鍵性的正面效應。在馬執政的八年間，邦交國只減少一國，且這一國離台灣而去卻不被大陸所接收；台灣也得以出席世界衛生大會和國際民航大會；又與新加坡、紐西蘭簽署了經濟合作協定。但是蔡英文從馬英九手中接下的22個邦交國，竟於三年零四個月內就丟掉了七個；世衛大會、民航大會都參加不了；也未能和任何一個重要經濟體簽署經合協定。這都是因作為兩岸當局之間政治互信基礎的九二共識被蔡所棄。



文章說，如今大選又屆，蔡英文、民進黨不思何以造成台灣的處境日益艱困，反而訴求“抗中保台”，竟圖藉兩岸對抗來動員民粹性選票。然而，事實已經證明抗中無法保台而只會傷台害台，唯有兩岸和解和平才能維護及擴大台灣的國際空間。近日索羅門、吉里巴斯相繼棄台投陸，韓國瑜、國民黨更應該揭示“和陸救台”以喚起選民。