富權：台灣“立委”佈局各黨都有密底算盤

中評社香港9月23日電／澳門新華澳報23日發表富權的文章說，在“中選會”辦理“總統”選舉被連署人申請作業結束後，“總統”大選的大局已定。儘管時代力量與親民黨的“入門券”可以啟用，不過即使是提名參選人，也擠不進“大咖”的行列，“大咖”是蔡英文與韓國瑜之戰，只能是與已經完成被連署人登記的呂秀蓮同列為“小咖”。至於仍有一定支持能力的楊世光，由於在二零一六年的“立委”選舉中，新黨收穫的政黨票中也有五十七萬多票，因而相信他要徵集到二十八萬多張連署書，並不困難；但屆時這些支持者都全部投票給楊世光，也不能當選“總統”，因而到投票前夕，可能會像二零零零年代表新黨出征的李敖那樣，振臂高呼，“總統”票投給韓國瑜，“立委”政黨票投給新黨，以保住新黨領取政黨選舉補助金的權利。



文章說，現在，進入到各政黨完成或醞釀提名“立委”參選人的階段，準確地說，是“區域立委”參選人。“原住民立委”和“不分區立委”參選人，可以不急，可能會待到十月間再進行。



現在有民進黨、國民黨、時代力量、親民黨可以直接提名“不分區立委”參選名單；而其他政黨則必須提名十席“區域立委”參選人之後，才能提名“不分區立委”參選名單。因此，對民進黨、國民黨而言，提名“區域立委”參選人並非是為了符合提交“不分區立委”參選名單的資格，而是為了保住或擴大“立委”議席並爭取過半，在“立法院長”選舉中獲得“龍頭”資格。



因此，民進黨早已完成“區域立委”參選人的佈局，並將在九月二十八日的黨慶當天，將在“全代會”上連同蔡英文及其副手，舉辦首場大型造勢活動；黨內人士指出，“立委”選舉目標是拚過半，也就是要拿下五十七席。較於二零一六年民進黨在“立法院”一百一十三席的總席次拿下六十八席，這次民進黨目標是力拚過半的五十七席，目前評估應有五十席以上，倘再加一把勁，五十五席到六十席或有可能。



文章說，與韓國瑜的民意支持度低於蔡英文的情況相反，國民黨的民意支持度卻高於民進黨。因而國民黨對二零零零年“區域立委”和“不分區立委”議席都有大幅成長，很有信心，黨主席吳敦義就訂定“國會過半六十席”的目標。由於國民黨二零一六年只拿到三十四席，因而黨務人士評估，要達此目標，“不分區立委”至少需增加至十六席，亦即增加五席；“區域立委”則要在現時的二十四席再增加二十席以上，任務艱鉅。



時代力量的政黨票，在各方面因素衝擊下，要保持二零一六年的成績，會有一定可能，即使有跌跌幅也不會太大，即使是不能保持現有的兩席“不分區立委”，或也能跨越百分之五的政黨票“門檻”，獲得一至兩席“不分區立委”，並可分配政黨選舉補助金。但在“區域立委”方面就有危機，因為原來的三席，已有兩席宣布退黨，餘下的一席“區域立委”是“戰神”黃國昌，卻為了個人政治前景而棄選，交由其辦公室主任賴嘉倫接棒。在新北市第十二選區前有國民黨李永萍阻攔，後有民進黨賴品妤追擊之下，可能會失去這現在唯一的一席“區域立委”。即使是在“不分區立委”方面有所斬獲，也將湊不足三席“立委”，可能會失去“大黨”地位，並不能成立黨團。



親民黨考慮動用“總統”大選的“入門券”，其考慮是必須以“總統”參選人發揮“母雞帶小雞”的作用，帶動親民黨“立委”參選人的選情，爭取能夠當選三席或以上的議席，俾能繼續保持“大黨”政治地位，並成立黨團，還可繼續享受政黨選舉補助金。但畢竟宋楚瑜已經七十七歲，及曾有四次敗選“總統”，還有一次是“副總統”的記錄，因而可能會不選。那就有求於同樣“受國民黨欺負”的王金平，由王金平擔任“母雞”的角色了。這也是最近王金平不再說“隨因緣走”，而是重提“參選到底”的主要原因。但問題是，已經七十八歲的王金平，比宋楚瑜還年長一歲，確是欠缺說服力。



最尷尬的是台灣民眾黨。柯文哲要成立台灣民眾黨，其密底算盤是要籍著這個平台“無本生利”，讓郭台銘參選“總統”，並負責“總統”和“立委”大選的財源，及帶動黨籍“立委”的選情，自己則作為“大黨”的主席，在台灣政壇上呼風喚雨，及在二零二二年十二月卸任台北市長後，仍有政治舞台，並在此基礎上佈局參加二零二四年的“總統”大選，籍著台灣民眾黨的“大黨”地位，可以循直接提名方式參選。但卻因郭台銘棄選，打破了全盤計劃。但台灣民眾黨要參選“立委”的部署，卻不能因此而停止。昨日，台灣民眾黨就首波提名八位“區域立委”參選人。



文章說，其實，有消息說，在郭台銘宣布棄選後，儘管柯文哲表示“來不及”，但仍然有動念，因為台灣民眾黨的“立委小雞”要有“母雞”帶領，即使沒有“母雞”，也要有“母鴨”（柯文哲自己就是如是說）。因此，“忠心柯粉”主動代他進行被連署人申請登記，這就有了在“中選會”所在的中央聯合辦公大樓的鬧劇。據分析，作為曾任“中選會”主委黃石城的女兒，及律師的黃文玲，是熟知被連署人進行申請登記的手續的，因而肯定是持有柯文哲的身份證及登記委託書。而柯文哲的副手搭檔林義豐也從台南攜帶了一百萬元現金，作為保證金北上參加登記。柯文哲的父母也從新竹北上，趕往“中選會”，而柯文哲本人更是在“中選會”門前出現。一侍登記成功後，就地舉行參選記者會，並由其母親宣布她當天早上在新竹城隍廟投出三個聖杯，作為柯文哲參選“總統”的正當性，並掩飾曾經多次批評韓國瑜是“落跑市長”的“失言”。但人算不如天算，黃文玲、林義豐是計劃在五時三十分的截止時間之前抵達“中選會”的，詎料“中選會”所在的中央聯合辦公大樓南棟（第十樓），其“堵電梯”的現象極為嚴重，尤其是當時正值下班時間，她倆並未將“等電梯”的時間計算在內，結果是“差一點”時間就錯失了登記大事。為了掩飾，於是就有了柯文哲一下子說是“路過”，一下子說是“找爸媽”的謊言。



文章說，但並不等於柯文哲不能參選“總統”。雖然因為他撕毀對宋楚瑜“不組黨”的諾言，不可能獲得親民黨提名參選，但仍然有時代力量這張“入門券”。因此，時代力量祕書長吳佩芸透露的黨中央正草擬《時代力量總統候選人提名辦法》，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一，可能是聲東擊西，實際上近日就有“柯黃配”之說。但仍然存在不少問題，就是在政黨票上，時代力量與台灣民眾黨如何協調分配？政黨選舉補助金也如何分配？二零零四年“總統”大選，國民黨主席連戰與親民黨主席宋楚瑜組成“連宋配”參選，由於得票率超過當選的陳水扁的一半，因而有權領取每票三十元的“總統”選舉補助金。但卻讓國民黨獨自領走，宋楚瑜曾多次交涉要取回屬於他的那一部分，卻一直不得要領。柯文哲可能要吸取這個教訓，事先與時代力量定下規矩，不要“打死狗講價”，甚至是“水瓜打狗唔見一截”。昨日柯文哲還發問，倘是組織小黨大聯盟，“不分區立委”席次如何分配？二零二四年的“總統門票”算誰的？