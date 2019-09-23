李進勇：蔡博士證書經駐英代表處認證

李進勇。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月23日電／蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位遭到質疑，“中選會主委”李進勇今天在“立法院”答詢時表示，蔡英文2010年參選第一屆新北市長選舉時，有提出LSE的博士證書，同時經過駐英代表處認證，經過新北市選委會查核無誤。



內政委員會上午開會安排“中選會主委”李進勇業務報告，針對2020大選規劃作出說明。



民進黨“立委”管碧玲質詢時表示，中國國民黨“立委”孔文吉、曾銘宗都開過記者會質疑蔡英文學歷，林奕華公然指控說調查蔡英文學歷事件時，“中選會”都不肯給資料，但今天“中選會主委”在現場，國民黨一個字都不提，“大家是否欠蔡英文一個道歉”。



管碧玲質詢時拿出蔡英文LSE學歷證書照片說，證書上面註明完成課程與考試，發給博士學位。證書是1984年3月14日發給，影本蓋有駐英代表處鋼印，寫著“與正本相符”。



管碧玲表示，“這是多大的惡意，最邪惡的事情”，2020選舉出現最令人感到不齒的事情，要留下歷史紀錄。



國民黨“立委”林為洲說，此事不是國民黨主導，是台大教授賀德芬、政論節目主持人彭文正發動的。管碧玲回應，“被牽著鼻子走更可恥”。



孔文吉質詢時指出，蔡英文博士論文有許多缺頁，且35年後才放到LSE的圖書館，裡面有很多疑點，沒有博士論文，就不可能有學位。他詢問李進勇，若蔡英文博士論文是假的，沒有拿到博士學位，卻向“中選會”報備學歷文件，是否偽造文書？



李進勇回應，假設的問題他無法回覆。但如果沒有博士論文，不可能有學位證書，依照選罷法規定，“中選會”不用檢查博士論文，只要學位證書經過有權機關認證，“中選會”複查沒問題，即完成程序。