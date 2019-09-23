國慶70周年慶祝活動第三次演練圓滿結束

（來源：央視新聞） 中評社北京9月23日電／新華社北京9月23日電 記者從慶祝新中國成立70周年活動新聞中心獲悉，9月21日下午至23日凌晨，北京天安門地區和長安街沿線舉行了國慶70周年慶祝活動全流程、全要素、全力量演練。



據介紹，本次演練是慶祝活動最後一次演練，包括慶祝大會儀式、閱兵、群眾遊行、聯歡活動、轉場及應急處置等6項內容，重點檢驗慶祝活動全流程、全要素、全力量的銜接配合，全面提升各方組織指揮和保障體系運行效能。各類參演、觀禮及保障人員達30餘萬。



夜幕下的天安門廣場燈火輝煌、氣氛熱烈。在雄壯的軍樂聲中，在嘹亮的口號聲中，在觀眾熱烈的掌聲中，受閱部隊重點進行了閱兵式、分列式演練。隨後，各界群眾遊行隊伍依次走過，全裝彩車首次亮相，處處洋溢著歡樂喜慶、昂揚奮進的精氣神。聯歡活動在22日晚進行演練，首次增加煙花部分燃放任務，多個表演區塊各具特色又渾然一體，廣場上唱響盛世歡歌。



本次演練的內容、流程及流線完全模擬正式活動。現場組織有序、轉承緊凑、運行順暢，達到了預期目標，為正式活動的成功舉辦奠定堅實基礎。北京市有關方面向廣大市民對三次聯合演練的支持表示衷心感謝。



據悉，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心近期將組織集體採訪，介紹群眾遊行和聯歡活動有關情況。



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