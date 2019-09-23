三千名粵港澳青年齊唱“我和我的祖國”

中評社北京9月23日電／9月22日上午，由廣東省青年聯合會、粵港澳大灣區青年總會主辦的“我和我的祖國”慶祝中華人民共和國成立70周年暨粵港澳大灣區青年節交流活動主場活動在廣州白雲國際會議中心西廣場舉行。粵港澳三地約3000名青年代表齊聚白雲山下，開展慶祝新中國70華誕系列主題活動。



秋天的花城廣州，清風送爽。白雲會議中心西廣場充滿熱烈歡快的氣氛，3000名粵港澳青年在廣場中央排列出“祖國好”3個大字矩陣，向祖國問好。18名國旗護衛隊隊員護衛著鮮艶的五星紅旗走向升旗台。國歌奏響，五星紅旗冉冉升起，全場青年高聲合唱。莊嚴的升旗儀式拉開了活動序幕，一首《我和我的祖國》則將活動引向高潮。青年們揮舞手中的五星紅旗，嘹亮的歌聲響徹雲霄。來自香港的護衛隊隊員楊同學說：“希望可以通過自己參加國旗護衛隊的經歷，向身邊的同齡人、香港親友講述眼中的國旗故事。”



21日，港澳青年經港珠澳大橋往珠海，分赴佛山、江門參觀交流，與當地青年代表共同領略嶺南文化，感受大灣區經濟發展的新面貌。



在佛山西樵國藝影視城裡，青年們在古城墻、上海街和廣州街留下足跡，在連接現實與歷史的時光隧道中，感受著濃厚的歷史文化氣息。在江門，青年們參觀了世界文化遺產開平碉樓與村落，一同欣賞了粵劇、舞獅等傳統文化表演。



“3年前我大學畢業就來到江門，現在正在做有機蔬菜種植的創業項目。”港澳青年創業者羅偉特說，粵港澳大灣區建設讓創業團隊看到了諸多利好政策和未來的廣闊市場，他們選擇來到廣東尋找新機遇。



（來源：人民網－人民日報）

