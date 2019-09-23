習近平問候廣大農民和工作在三農一線的同志

中評社北京9月23日電／9月23日是秋分日，我國迎來第二個“中國農民豐收節”。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平通過中央電視台農業農村頻道，向全國廣大農民和工作在“三農”一線的同志們表示誠摯的問候，並熱烈祝賀央視農業農村頻道正式開播。



習近平指出，春種秋收，天道酬勤。農業根基穩，發展底氣足。“三農”領域的成就，是全黨全國上下共同努力的結果，也是廣大農民和農業戰線工作者辛勤勞作的結果。在此，向全國廣大農民和工作在“三農”一線的同志們表示誠摯的問候。



習近平對中央電視台農業農村頻道正式開播表示熱烈的祝賀。希望他們深入宣傳黨中央關於“三農”工作的大政方針和工作部署，深入宣傳農業農村農民在新時代的新氣象新面貌，在全社會營造關注農業、關心農村、關愛農民的濃厚氛圍，為打贏脫貧攻堅戰、推進我國農業農村改革發展、實現鄉村振興作出貢獻。



經黨中央批准、國務院批覆，自2018年起我國將每年農曆秋分設立為“中國農民豐收節”，這是我國在國家層面為農民設立的第一個節日。中央電視台農業農村頻道是我國首個面向“三農”的國家級全媒體頻道，以深入宣傳鄉村振興、脫貧攻堅和建設美麗中國等為重點，9月23日正式開播，每日播出18小時。



（來源：新華社）