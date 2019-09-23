小黨串聯組政團　王金平：不是我主持的

王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月23日電（記者 倪鴻祥）針對“民主大聯盟”籌組進度，中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平今日受訪表示，應該也有不錯的進度吧，但不是他在主持，他先向大家報告，不是他在主持。



外傳鴻海創辦人郭台銘，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲及王金平日前共議結盟時，柯曾堅決反對把友好小黨找來共組“政團”，王金平下午受訪時表示，對，因為柯已經有民眾黨了，所以當然反對。



媒體報道還指柯文哲反對共組“政團”的原因，是因為柯在意“2024總統門票”算誰的？王金平說，柯沒有這麼講，不過這個還是要去問柯本人。



王金平今天下午會見第57屆十大傑出青年前，針對時事議題作出回應。



媒體詢問，柯文哲說郭台銘不選後，好像都沒再見面好好談下一步該怎麼走，王金平是否有分別跟他們談過了？



王金平說，“應該都有啦！所以一切都繼續努力看看。”



王金平仍抱持“參選到底”的決心，但柯文哲對於是否支持他抱持比較猶豫的態度，不像支持郭那麼堅決。對此，王金平說“本來就是這樣子，我們努力看看嘛！看有沒有辦法這個改善。”



媒體再問，王柯是否在2020年的選舉上，還有合作的地方？王金平說，任何可能都還繼續存在，看怎麼努力，看大家心境上怎麼一個轉換。