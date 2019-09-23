兩岸故事：發生在崇明島台灣島之間的事

中評社上海9月23日電（通訊員 常常 玉龍）原題為——情感故事：講述發生在崇明島台灣島之間的事



“一個普通台灣導游的情懷”、“台灣媳婦的民宿情結”、“愛上他鄉如故鄉”、～崇明老爹記”、“傅老師的藝術田園夢”等故事在聲情並茂中再現。



9月21日上午，從31篇崇明與台灣兩島民間交流故事征文集中選出的11個交流交往小故事，在首屆崇台民間交流故事會上被一一”情景再現“。由於講故事的許多是故事的主人翁自己，有些主講人在台上講述時幾度哽咽、幾度落淚，讓台下的滿堂聽眾感動不已。一些冒雨前參加分享的兩岸聽眾，在聽到動情之處都情不自禁地報以熱烈的掌聲，場面感人。



在11個民間交流交往的小故事裡，有的是講述了大陸媳婦與台灣先生在崇明島開辦開心農場與民宿的事，有的是講述台灣藝術家在崇明島辦起藝術田園的事，有的是講述台灣老爹在崇明島安養晚年的事，更多的是講述了崇明島與台灣在民間交流交往40年來的感人故事。



崇明區台聯會負責人在故事會開講時表示，31篇征文收集了崇明與台灣兩地交流交往的情感實錄，凝聚著多年來崇台兩島民間交流交往的豐碩成果，很多動人的故事在兩岸之間口口相傳，心心相印，仿佛是撥動著的琴弦，傳遞著鄉情、親情、友情，在海峽上空回響著相互理解、渴望溝通的歲月共鳴。



上海市政府台灣事務辦公室顧祖華處長在現場作了故事分享會的即席點評。他指出三點，一是小故事能夠承載大歷史。31個故事，講述了崇台兩地過去40年交流中感人往事，通過這些故事我們可以感受到兩地交流的歷史。每個故事都是一個歷史的腳印，循著這些腳印我們可以感受歷史憧憬未來。二是小故事可以激發我們投身兩岸交流。兩岸的交流，需要兩岸民眾的廣泛參與。這個31個故事告訴我們，兩岸交流的歷史是可以在青年交流、開心農場、田野畫廊中創造的，只要我們投身兩岸交流，我們就是在創造兩岸交流的歷史。三是新的時代需要我們創造更多的兩岸交流歷史。兩岸的統一、兩岸的融合，需要大家創造更多的兩岸交流故事。隨著更多的惠台政策的落地，會有更多的台灣同胞台灣青年來大陸創業就業，崇明島要建設國際生態島，需要更多的台灣同胞一起來參與，這也為創造更輝煌的兩岸交流歷史提供了新的機遇，我們一起來努力、一起來加油。

