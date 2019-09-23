韓國瑜民調輸蔡英文　何庭歡：努力宣達政見

中評社台北9月23日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天針對韓國瑜與蔡英文支持度差距12個百分點表示，民調起起伏伏，尊重民調結果，將持續努力宣達政見，爭取更多民眾支持。



根據聯合報最新民調顯示，鴻海創辦人郭台銘宣布退出“總統”選舉後，蔡英文跟韓國瑜的支持度未發生明顯改變，蔡英文的支持度略增至45%，韓國瑜維持33%，兩人差距12個百分點，若是前“副總統”呂秀蓮、時代力量“立委”黃國昌參選，蔡英文的支持度仍領先韓國瑜8個百分點。



中央社報道，何庭歡上午接受媒體聯訪表示，民調起起伏伏，相信只是一個參考，也尊重每一份民調的結果，韓國瑜強調的是對於未來的願景、實質的政策，當然還有努力的空間，將持續努力宣達政見，希望能夠爭取更多民眾的認同與支持。



日前何庭歡曾指出，韓國瑜已聯繫與郭台銘的共同好友，盼能促成會面，並非外界所言，雙方沒有聯繫。媒體詢問，是否已聯繫上郭台銘，何庭歡表示，仍在持續透過兩人的共同好友努力聯繫。



對於高雄市副市長李四川21日因腸胃不適住院，外傳是因為韓國瑜都在忙選舉，李四川因處理市政太過勞累所致。何庭歡表示，李四川身體微恙，韓國瑜也致電關切，也託人送雞湯給李四川，希望李四川能早日康復。她說，韓國瑜、李四川就任後努力為高雄市民付出，盼大家能肯定兩人對人民的付出，不用一直在特定議題做文章，讓人覺得有點不太道德。

