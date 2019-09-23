府開箱蔡論文原稿　授權台圖書館公開閱覽

府方下午召開記者會說明蔡英文博士論文相關問題，左起發言人黃重諺、張惇涵、律師團代表黃帝穎。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）針對蔡英文的博士論文風波，“總統府”今天下午召開記者會，公布蔡英文英國倫敦政經學院博士論文原始文件，府發言人黃重諺說，為了鼓勵國際貿易法領域研究，蔡英文已決定要授權“國家圖書館”讓她的博士論文公開閱覽。



府發言人黃重諺、張惇涵、律師團代表黃帝穎下午在府內召開記者會，公布蔡英文的博士論文原始文件。



黃重諺指出，為了鼓勵國際貿易法領域研究，蔡英文已決定要授權“國家圖書館”讓她的博士論文公開閱覽，方便所有有志於國際貿易法研究者投入相關研究，蔡英文也希望未來看到更多更好的相關研究。



他說，府方已向校方取得當年的學生資料，可以證明蔡英文是經過嚴謹的過程取得博士學位；蔡英文取得學位、博士證書的過程，包括政大、“教育部”、“中選會”這麼長時間，都經過這些機構嚴謹認證，學位絕對沒有問題。



今天記者會提出三點結論，第一，為鼓勵國際貿易法研究，授權“國家圖書館”讓她的博士論文公開閱覽；第二，取得博士證書經過政大、“教育部”與“中選會”，經過機構驗證沒有問題；第三，自英國倫敦政經學院取得學生資料，證明嚴謹過程取得學位。