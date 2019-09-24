蘇家明：王金平的下一步　不要都推給神明

蘇家明。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月24日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員蘇家明接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平不可能當國民黨2020參選人韓國瑜的副手，王金平的下一步是什麼？老實說，真的看不懂，但是王相當尊重神明與宗教信仰，“王應該還在想一些事情”，但不要把事情都推給神明，王自己也要做出決定。



蘇家明，國民黨前組發會主委蘇俊賓的叔叔，桃園升格前，曾任兩屆桃園市長（現在是桃園區），兩屆桃園市民代表會主席以及一屆桃園市民代表會副主席，從政經歷完整。



王金平7月9日中午出席由洪門兄弟籌辦的“洪門108將金平之友會成立大會”，蘇家明基於跟王多年的政壇情誼，也特別到場致意，但他坦言，在鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020連署之後，“郭柯王”結盟暫時瓦解，他不清楚王金平的最新動向。



中評社問，外傳王金平正籌組第三勢力“大聯盟”運作，納入郭、柯、親民黨、新黨及“國會政黨聯盟”等力量？



“現在問我，真的很難回答”，蘇家明說，他真的看不出有哪種動向，因為王金平都沒有跟我們聯絡，只有上次王來桃園成立金平之友會，到場情義相挺。



被問到，郭台銘已經不選2020，韓國瑜是否危機已經解除？



蘇家明覺得，韓國瑜現在還是蠻危險的，主要是郭粉不一定會回來韓陣營，他期盼看到“韓朱配”，韓國瑜要拿出誠意，邀請朱擔任副手，三顧茅廬不夠，九顧茅廬都要做到。



被問到，韓國瑜會不會正在等郭台銘點頭當他副手？“韓郭配”有沒有可能？



蘇家明說，郭台銘不可能跟韓配，這條路看起來應該是沒有了，王金平也不可能當韓的副手，只是大家都看不懂，王金平的下一步是什麼。



他告訴中評社，因為朱立倫過去擔任過桃園縣長，跟鄉鎮市長都是老同事也是老朋友，桃園人希望看到“韓朱配”。



被問到，朱立倫有意願當韓的副手嗎？“這個我不知道，但是我們要拱朱”，蘇家明說，希望朱能夠以大局為重，也考驗韓的智慧怎麼去整合。



被問當王金平遲遲沒有宣布不選2020，會不會是國民黨重返執政最大隱憂？



“王金平真的看不懂，也不應該這樣”，蘇家明說，王金平應該還在想一些事情吧，但不要把事情都推給神明，他自己也要做決定，不瞭解的事，真的也不能亂講。